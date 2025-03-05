台積電加碼美國千億美元投資 業界認為沒有牽涉英特爾是最佳解
美國總統川普上任以來不斷揚言對半導體供應鏈的台灣盟友出手，引發關注，在台積電（2330）4日宣布加碼美國千億美元投資後，業界認為，目前無涉英特爾相關議題預期是相對最佳解方。
不過，仍有業界傳聞，台積宣布擴大美國投資之際，是否後續仍有美國官方要求評估協助英特爾的議題也仍持續在檯面下運作，惟英特爾本身並不認為自身技術落後台積且雙方商業模式IDM以及Pure Foundry完全不同，後續發展有待觀察。
法人也分析，台積公司發佈的最新新聞稿中未具體說明時程規劃，顯示仍保有餘裕，雖然美國擴大投資利潤率稀釋無可避免，但預期長期股東權益報酬率仍可提升，加上美國官方也依據晶片法案第一期成為台積股東之一，共享利潤。
法人分析，台積電2025年的資本支出展望為380-420億美元，後續預計美國專案投資投入之1,000億美元，公司目前帳上現金約為760億美元，2024年自由現金流量約260億美元，在資產負債表穩健且現金流量充沛的情況下，預估公司仍可支應對美國的長期投資。
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