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日月光中壢廠獲製造業第一家建築物公共場所防火標章

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
財團法人台灣建築中心董事長崔懋森（左）頒發防火標章獎牌給日月光中壢廠資深副總沈文智。圖／日月光提供
財團法人台灣建築中心董事長崔懋森（左）頒發防火標章獎牌給日月光中壢廠資深副總沈文智。圖／日月光提供

日月光投控（3711）旗下日月光半導體中壢廠榮獲全國製造業第一家建築物公共場所防火標章殊榮，成為全台灣第一家獲此殊榮的製造業及高科技廠。於今日(3月5日)舉行授證儀式，由財團法人台灣建築中心董事長崔懋森代表頒發，中壢廠資深副總經理沈文智代表受證。

日月光表示，中壢廠長年致力於提升防火安全與企業永續之目標，積極配合財團法人台灣建築中心，並經由中華產業防災協會的專業輔導，以永續防災為目標，整合建築、消防及職安等三大領域，對防火避難風險評估、安全管理計畫、韌性防災及緊急應變計畫，進行整體性火災量化風險評估，並透過優化本質安全、提升安全科技及強化防災管理，將火災風險降至最低。

沈文智表示，身為全球半導體封測業龍頭，在追求技術創新及營運成長的過程中，更持續重視防火防災與安全環境，本公司時刻要求廠內員工遵守防火安全的規定與紀律，並養成文化與觀念，積極參與防火安全的教育訓練與演練；另一方面藉由國內外各項發生案例來檢討是否還有遺漏或改善進步的空間，同時更引進紅外線熱成像及AI影像辨識等高科技輔助，更積極對防火防災成本的投入不遺餘力，三方面由內而外地來強化本公司的防火安全。

崔懋森表示，日月光中壢廠獲得首家國內半導體科技廠房防火標章，特別具有歷史紀錄上的意義! 日月光從源頭做起、發想及導入火災風險意識，樹立公司及員工對於防火的觀念。作為國內最大半導體封測廠，對於建築物防火風險相當具有前瞻性，以自身廠房建物作為示範，成為業界典範，期望後續可以推廣及帶動上下游產業共同重視防火安全。

社團法人中華產業安全與防災協會執行長邱晨瑋表示，很榮幸可與日月光中壢廠並肩作戰，獲取國內第一家半導體製造業建築物防火標章，成為科技業的架構及模板!在日月光中壢廠的團隊共同努力下超越法規，將火災風險評估走向量化，不僅是半導體封測產業先驅，對於工安管理及防火科技管理，也成為全世界的標竿，讓防火走向不一樣的階段，成為國內第一家防火標竿。

日月光中壢廠此次獲得全國製造業第一家的建築物公共場所防火標章，除對本公司的努力給予認證肯定之外，也提供一個自我檢視與未來方向的明確指引。未來將秉持永續經營的理念，朝向善盡企業社會責任及持續強化防火防災方向邁進。

半導體 建築物 日月光

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