川普關稅政策下 美國製造業景氣面臨再下探壓力
美國2月製造業ISM指數微跌0.6點來到50.3，接近停滯狀態，隨著關稅擔憂加劇，衡量原物料價格指數從54.9飆升至62.4的2022年6月以來新高，而傳統消費淡季也讓新訂單指數從55.1大幅回落至48.6，為2024年10月以來首見萎縮，顯示川普提議的多邊對等關稅議題，讓製造商對未來需求萎縮相當有感。
國內大型法人機構表示，此次ISM指數中，生產指數從50.7回升至52.5，以及供應商交貨指數從50.9上升至54.5，表面看起來狀況不錯，但實質與避免被課徵關稅的提前拉貨潮有關。
展望未來，近來不管是消費者信心或是零售銷售的領先或同時指標共同表現皆相當疲弱，而雖然台積電起頭承諾投資1,000億美元以上，象徵製造業回美國生產時代開始，不過，後續落實進程仍需一段時間發酵，另4月2日即將開徵的對等關稅，對需要進口產品的製造商造成更大物價上漲壓力，因此預期未來製造業景氣再度跌破50之下的機率仍偏高。
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