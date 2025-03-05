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光寶科組國際聯軍 MWC展出5G跨領域應用成果

中央社／ 台北5日電

2025 MWC世界行動通訊大會正在西班牙巴塞隆納舉行，光寶科今年連續第3年參加，組成國際聯軍，展出跨領域的5G生態系夥伴合作成果。

光寶科總經理邱森彬表示，光寶科過去幾年的精實聚焦策略完成階段性任務，接下來將在新賽道上，重啟營收成長。其中，隨著AI應用蓬勃發展，多元智能應用需求成為各產業發展目標之一，光寶科挹注研發能量整合網通、5G、智能監控與AI關鍵技術，提供智能IoT產品與網路基礎設施，為發展重點之一。

光寶科在今年MWC上組成國際聯軍，大秀5G相關產品與應用，包括與歐洲知名電信商Vodafone共同展出結合光寶5G O-RAN和AI先進影像識別系統的應用，透過AI識別技術，滿足智慧畜牧對於有害物的精準偵測與高速通報需求。

光寶科也與愛爾蘭軟體商SR聯合展示可攜式、可擴充的高速ORAN srsRAN企業解決方案。與法國軟體合作夥伴BubbleRAN共組5G雲端智能軟體控制解決方案，具備資訊分析、警訊服務、網路統計數據等技術亮點。

光寶科本次也攜手多家國際大廠，共同展出5G專網基站解決方案，包含首度與日本知名電信商NTTEAST展出光寶一體5G小基站，及5G智慧服務軟體管理協作平台（SMO）應用，結合5G智能軟體控制器，可依據小基站實際運作狀態即時調整相應模式，維持高水準通訊品質時，減少約65%的電力消耗。

光寶科智能生活應用事業部總經理江鴻翔表示，網路基礎設施的重要發展關鍵在於應用的實踐，光寶科此次展出多項5G O-RAN軟硬體整合的多元化創新應用，從企業擴展至家用，也由室內解決方案擴展到室外產品線，可提供各產業領域客戶完整、可即時布建、傳輸安全、低耗能、高能效的網通與5G解決方案。

5G 光寶科 軟體

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