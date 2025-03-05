快訊

還是要當兵！王大陸500萬交保 兵役局：入伍後再請公假出庭

最賺力士年薪只有大谷1% 日本相撲招嘸人如何保住國技

柯建銘又槓上自家綠委 控王定宇勾結國民黨刪國防預算

聽新聞
0:00 / 0:00

M3版iPad Air亮相 支援蘋果AI售價1.99萬起

中央社／ 台北5日電

蘋果公司（Apple）發表新一代平板電腦iPad Air，配備自研晶片M3，相較搭載M1機型的處理速度最快可達2倍，並首度導入繪圖處理架構，支援個人智慧系統Apple Intelligence，售價新台幣1萬9900元起；台灣並未列入首波開賣地區，將於日後開放訂購。

蘋果也升級入門款iPad，將最低儲存空間提升至雙倍的128GB，搭載A16仿生晶片，與前一代相比速度最高可提升30%，售價1萬1900元起，將於日後在台開放訂購。

蘋果在官網發布新聞稿說明，搭載M3晶片的iPadAir帶來多項升級，內建8核心中央處理器（CPU），速度較M1機型提升35%；M3具備9核心繪圖處理器（GPU），繪圖效能較M1提升40%。

M3也將蘋果先進的繪圖處理架構首度導入iPadAir，支援動態快取、硬體加速網格著色和光線追蹤技術。針對需要大量繪圖處理的算繪工作流程，搭載M3的iPad Air相較M1機型可提供多達4倍的效能。

iPad Air專為Apple Intelligence設計，例如透過「照片」中的「清除」工具，使用者可以輕鬆移除照片中的干擾元素，自然語言搜尋功能則讓使用者只須描述想找的內容，即可搜尋幾乎任何照片或影片。

此外，使用者可以打字與語音助理Siri互動，Siri的對話能力也變得更自然，即使在說話時停頓或結巴，Siri仍能理解，也能記住對話語境，維持前後連貫。

Apple Intelligence目前以英文版為主，預計4月起支援簡體中文及更多語言。

蘋果為了在2030年實現整體碳足跡的碳中和，新款iPad Air和iPad整體各自都採用至少30%再生成分，其中包括機身採用100%再生鋁金屬，以及所有磁石皆採用100%再生稀土元素。

iPad iPad Air 蘋果

延伸閱讀

蘋果新筆電報到 庫克預告新款Air…鴻海、廣達營運添動能

搭載M3晶片的新iPad Air來了

M3版iPad Air來了！售價19,900元起 新版巧控鍵盤絕美 入門版iPad也悄更新

霧鎖金門機場 民航局今協調8架次加班機、2架放大機型

相關新聞

日月光中壢廠獲製造業第一家建築物公共場所防火標章

日月光投控（3711）旗下日月光半導體中壢廠榮獲全國製造業第一家建築物公共場所防火標章殊榮，成為全台灣第一家獲此殊榮的製...

M3版iPad Air亮相 支援蘋果AI售價1.99萬起

蘋果公司（Apple）發表新一代平板電腦iPad Air，配備自研晶片M3，相較搭載M1機型的處理速度最快可達2倍，並首...

宏達電轉型強攻三大領域 相關產品毛利率拚逾四成

宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，持續推出XR硬體，但更著重於軟體、內容與平台等非硬體業務，聚焦未來三大重點成長...

宏達電非硬體事業 加強布局

宏達電持續轉型，更加強在非硬體業務的布局。宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，VIVERSE平台今年目標之一是要衝...

能率三方聯盟 強攻機器人

能率集團旗下包括能率創新，佳能、IKKA-KY及能率亞洲基金昨（4）日宣布攜手投資美商螳螂機器人科技公司（Mantic ...

酷澎：健康食品品牌排名洗牌

台灣消費者大量透過網購採買健康食品、寵物用品。Coupang酷澎公布2024年健康食品及寵物用品的品牌排名，其中，佳格食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。