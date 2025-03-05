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M3版iPad Air亮相 支援蘋果AI售價1.99萬起
蘋果公司（Apple）發表新一代平板電腦iPad Air，配備自研晶片M3，相較搭載M1機型的處理速度最快可達2倍，並首度導入繪圖處理架構，支援個人智慧系統Apple Intelligence，售價新台幣1萬9900元起；台灣並未列入首波開賣地區，將於日後開放訂購。
蘋果也升級入門款iPad，將最低儲存空間提升至雙倍的128GB，搭載A16仿生晶片，與前一代相比速度最高可提升30%，售價1萬1900元起，將於日後在台開放訂購。
蘋果在官網發布新聞稿說明，搭載M3晶片的iPadAir帶來多項升級，內建8核心中央處理器（CPU），速度較M1機型提升35%；M3具備9核心繪圖處理器（GPU），繪圖效能較M1提升40%。
M3也將蘋果先進的繪圖處理架構首度導入iPadAir，支援動態快取、硬體加速網格著色和光線追蹤技術。針對需要大量繪圖處理的算繪工作流程，搭載M3的iPad Air相較M1機型可提供多達4倍的效能。
iPad Air專為Apple Intelligence設計，例如透過「照片」中的「清除」工具，使用者可以輕鬆移除照片中的干擾元素，自然語言搜尋功能則讓使用者只須描述想找的內容，即可搜尋幾乎任何照片或影片。
此外，使用者可以打字與語音助理Siri互動，Siri的對話能力也變得更自然，即使在說話時停頓或結巴，Siri仍能理解，也能記住對話語境，維持前後連貫。
Apple Intelligence目前以英文版為主，預計4月起支援簡體中文及更多語言。
蘋果為了在2030年實現整體碳足跡的碳中和，新款iPad Air和iPad整體各自都採用至少30%再生成分，其中包括機身採用100%再生鋁金屬，以及所有磁石皆採用100%再生稀土元素。
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