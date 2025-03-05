宏達電 HTC G REIGNS 攜手聯發科 展示6G 混合計算技術
宏達電（2498）旗下HTC G REIGNS於2025世界行動通訊大會（MWC2025）中，與聯發科（2454）共同展示6G混合計算技術。
宏達電指出，新一代整合式通訊與運算概念架構，整合不同智慧型裝置與無線存取網路，集結成邊緣雲，採用分散式運算架構以動態調配運算資源，讓智慧型手機處理輕量運算，而高負載計算則交由邊緣雲執行，以達到更佳的效能與資源利用率。
同時，宏達電提到，這次展示由聯發科、英特爾與HTC G REIGNS，聯合示範6G混合計算概念技術如何突破當前運算架構的限制，使運算從裝置端延伸至無線接取網路（RAN），實現裝置與環境的無縫連結，進一步推動環境計算（Ambient Computing）概念。透過超低延遲的運算能力，AI可即時感知並適應使用者需求，帶來更流暢直覺的智慧體驗。此項突破將推動關鍵應用升級，包括生成式 AI、電信級隱私保護、個人數據治理，以及動態資源調度等。
宏達電也表示，6G 混合計算技術將為AI與 XR應用帶來全新應用可能，涵蓋即時互動、智慧城市感知網絡與個人AI助理等多個領域。未來透過6G運算架構，XR內容渲染與AI運算將可分布至邊緣雲端，實現更高畫質、低延遲的沉浸式體驗。同時，智慧交通、環境監測、公共安全等IoT設備能自動共享運算資源，提升城市運作的智慧化程度。而個人AI助理將能靈活運行於使用者裝置與邊緣雲端之間，確保數據隱私安全，同時提升回應速度，帶來更即時且安心的智慧體驗。
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