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富邦集團董座蔡明忠參訪 MWC 體驗宏達電高第 VR

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
富邦董事長蔡明忠體驗VR展覽。記者鐘惠玲/攝影
富邦董事長蔡明忠體驗VR展覽。記者鐘惠玲/攝影

富邦集團董事長蔡明忠帶隊參訪2025世界行動通訊大會（MWC），4日下午特地前往宏達電（2498）展區。

蔡明忠除了參訪宏達電各項展出的最新技術，也實際戴上頭盔，現場體驗其著名的「聖家堂：永恆高第」走動式VR展覽。

宏達電 蔡明忠

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