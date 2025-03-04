富邦集團董座蔡明忠參訪 MWC 體驗宏達電高第 VR

富邦集團董事長蔡明忠帶隊參訪2025世界行動通訊大會（MWC），4日下午特地前往宏達電（2498）展區。

蔡明忠除了參訪宏達電各項展出的最新技術，也實際戴上頭盔，現場體驗其著名的「聖家堂：永恆高第」走動式VR展覽。