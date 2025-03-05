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酷澎：健康食品品牌排名洗牌

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

台灣消費者大量透過網購採買健康食品、寵物用品。Coupang酷澎公布2024年健康食品及寵物用品的品牌排名，其中，佳格食品（1227）、大研生醫在健康食品領域表現亮眼；本土品牌艾澌克、瀚翔寵物則在狗糧和貓食品市場與外商品牌競爭激烈。

在Coupang酷澎品牌排名中，健康食品和寵物食用品市場競爭相當激烈，進入2025年後，更出現排名大洗牌的新局面。佳格食品及大研生醫在健康食品領域脫穎而出，分別憑藉其精華飲品和其他健康補給品，獲得很多消費者的認可。同時，艾澌克寵物以及瀚翔寵物持續展現卓越銷售，掀起在地與國際品牌的激烈競爭，也顯示出天然有機、健康營養的重要趨勢。

Coupang酷澎指出，將持續擴大在地優質選品，並在台灣健康食品市場扮演重要角色。Coupang酷澎在滿足市場對健康食品需求方面發揮了重要作用，其中在健康飲品的部分，以桂格無糖養氣人蔘聞名的佳格食品贏得消費者青睞，穩居銷售榜首。老協珍旗下飲品也深受消費者的喜愛，位居第二，兩大品牌在2025年也持續發光發熱。銷售白蘭氏雞精的Suntory三得利雖然仍位居第三，不過銷售有稍微滑落的趨勢。娘家及大研生醫的精華飲品銷售，則從2024年的五名之外，持續攀升進入榜單。

至於其他健康食品方面，大研生醫憑藉著明星級的魚油商品，從2024年到2025年持續熱銷。Coupang酷澎同時觀察到一股新興趨勢，也就是適合銀髮族及特別需要以流質補充營養的族群需求明顯增加，佳格食品生產的桂格完膳，以及亞培旗下的安素系列產品，近期消費者購買力出現大爆發，預期未來銷售成長可期。

Coupang酷澎擁有大量的貓奴顧客，最近在地品牌瀚翔寵物的產品上架，旗下貓咪罐頭及零食均對原有的寵物食用品供應商掀起劇烈競爭。瀚翔發展長靴貓純肉凍乾、Neko吶一口貓肉泥等產品，對日本INABA旗下CIAO啾嚕肉泥形成直接挑戰；瀚翔貓罐頭更逐步瓜分惜時及怪獸的貓罐頭市場。整體來看，瀚翔貓食從2024年的第五名升到2025年開春以來的第三名。

來自日本的知名寵物食品品牌INABA，則是依然很受歡迎，2024年底Coupang酷澎大規模上架Hill's希爾斯旗下商品後，吸引不少Royal Canin法國皇家轉向Hill's希爾斯。

在狗糧市場方面，趨勢關鍵字是天然、有機、健康營養。艾澌克寵物因其多樣化及高品質的商品，成為Coupang酷澎站上狗糧銷售冠軍，例如旗下優格經典寵物食譜TOMA-PRO銷量持續長紅。瀚翔寵物也以優質進口品牌、標榜無穀生物學性主食Acana和及歐睿健狗糧，從2024年的第八名，爬到2025年開春以來的第五名。主打經濟實惠及高CP值的IQ Dog聰明狗在2024年上架後，銷量也迅速竄升。

Coupang酷澎於2022年底在台灣推出電子商務服務「火箭速配」，隨著各類型快銷品、食品飲料、尿布與嬰兒用品等品項上架，Coupang酷澎剛公布2024年第4季與全年財報，台灣市場的淨營收季增23%，成長動能強勁。近期Coupang酷澎美好女人節也設六大專區，提供各式品牌的養顏美容食品。

Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫表示，成長動能絕大部分是透過營運努力的業務成長，顯示差異化顧客體驗策略奏效。

寵物

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