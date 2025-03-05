能率三方聯盟 強攻機器人

能率集團旗下包括能率創新（5392），佳能、IKKA-KY及能率亞洲基金昨（4）日宣布攜手投資美商螳螂機器人科技公司（Mantic Robotics），該公司先前曾獲亞馬遜投資，三方有望藉此在AI機器人領域展開深度合作。

能率指出，集團總計投資Mantic Robotics約200萬美元（約新台幣6,500多萬元），並持有該公司約5%股權。除投資外，佳能也因此接獲Mantis Robotics的近距離接觸感測器訂單，初期約300套。

據悉，佳能已開發出應用於機器手臂感測的「機器視覺模組（Machine Vision Module）」，預計今年第4季出貨歐美客戶，為營運增添新柴火。市場推估，佳能出貨的客戶即為這家新投資的公司。

至於能率創新方面，未來也有機會代工組裝Mantis Robotics的機器人手臂。由於人工成本費用愈來愈高漲，能率集團看好未來機器人事業展望，後續計畫代理Mantis Robotics的機器手臂於台灣及日本銷售，協助企業發展工廠自動化。

Mantis Robotics成立於2020年，總部在美國矽谷，致力於新世代工業機器人及自動化關鍵軟硬體產品開發，創始團隊來自美、日知名工業機器人大廠與矽谷科技龍頭公司，具備機器人產品研發與推展實力，2022年時獲得亞馬遜旗下工業創新基金投資。

業界人士指出，相較於其他AI機器人公司，Mantis Robotics獨特之點在於能製造出以人為本的工業用機器手臂，無需使用電子圍籬等昂貴而複雜的外部保護措施，透過專有內建感測器套件的感測器資料來學習和了解外部環境，即時調整機器人的行為，避免機器手臂使用之危險性，增強工作環境安全。

此外，機器人控制軟體也由該公司自行開發，有別於傳統工業機器手臂需要專門技術工程師進行撰寫，增加工廠運作成本，該機器人的運作軟體採用直覺且模組化設計，並具有3D數位影像，無需傳統的程序編碼技術即可使用，透過降低操作複雜性，可供不同行業和用戶使用。

Mantis Robotics透過革新技術，可將機器人擴大導入至更多產業，未來也計劃投入發展人形機器人生產開發，能率集團將協助開發並供應相關重要零部件。