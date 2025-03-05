宏達電轉型強攻三大領域 相關產品毛利率拚逾四成
宏達電（2498）全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，持續推出XR硬體，但更著重於軟體、內容與平台等非硬體業務，聚焦未來三大重點成長領域，相關產品毛利率都超過四成，是宏達電轉型重要利基。
黃昭穎說明，宏達電三大重點成長領域包括：一是訓練與模擬相關產業應用持續增加，二是遊戲與電競相關的客戶仍在不斷擴張，第三是VR展覽相關業務，去年已經大幅提升，今年預期會有更多合作夥伴加入。三大重點成長領域中，預估今年VR展覽相關業績有機會翻倍，另外兩項領域應至少有二至三成的增幅。
他強調，宏達電會把握這幾個可大幅成長的機會，硬體方面也多銷售高附加價值的產品與服務。
2025世界行動通訊大會（MWC 2025）正在巴塞隆納展開，宏達電今年持續參展，黃昭穎在會場受訪，釋出以上訊息。
宏達電日前與Google達成協議，由Google取得宏達電部分XR研發團隊及智財權非專屬授權，相關交易案拍板後，宏達電動向備受矚目，黃昭穎受訪時暢談宏達電後續轉型動向。
黃昭穎指出，宏達電內部還是維持滿大的工程團隊，主要是配置在另一事業群，且負責過第一款一體機、VR眼鏡等產品製作，因此仍保有很大的工程量能。
他強調，希望與Google結合雙方長處，為XR生態圈發展有更長遠的合作。對Google來說，希望將非蘋XR打造成像手機一樣的平台，而宏達電有擅長之處，也會參與Google開發XR生態圈的陣營。
黃昭穎說，會持續開發XR硬體，更著重於軟體、內容與平台等非硬體業務上。先前宏達電軟體、內容、平台等相關營收很少，但這兩年已成長到稍具規模。
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