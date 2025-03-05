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宏達電非硬體事業 加強布局

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／西班牙巴塞隆納4日電

宏達電（2498）持續轉型，更加強在非硬體業務的布局。宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，VIVERSE平台今年目標之一是要衝刺使用人數，希望盡快達到每月經常使用人數超過百萬。

黃昭穎提到，未來趨勢是3D沉浸式網際網路，要設法降低門檻，讓更多創作者能利用宏達電提供的免費工具製作3D內容，然後再分享出去。

宏達電於2022年推出VIVERSE，黃昭穎說，當使用者基礎沒衝上來前，變現相對困難，這兩年目標是衝刺使用人數，透過提供免費工具，吸引大家使用。另外，企業若想做3D網站或產品展示，以前可能要聘請相關廠商，現在可利用免費工具製作，且可以嵌入企業自身網站中。

黃昭穎指出，平台變現有兩種方式，在具備人流後，一個是廣告，並跟內容整合。二是企業有客製化需求，在宏達電提供的免費工具外，可訂購更進階的功能。

宏達電 廣告 網際網路

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