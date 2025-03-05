快訊

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆民進黨中常會遭錄音給特定媒體

聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

川普關稅生效…道瓊兩天跌1300點 輝達黑翻紅、台積電ADR逆漲4.06%

AI PC大戰 代工廠商機熱

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

微軟今年10月終止支援Windows 10作業系統，業界看好催動今年PC換機潮，AI PC霸主爭奪戰火熱開打，各路晶片廠與筆電品牌廠組隊創建生態系，搶奪AI PC市占大餅，筆電代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）、和碩（4938）、緯創（3231）、仁寶（2324）及英業達（2356）等，也喜迎商機。

蘋果MacBook Air可望升級搭載M4晶片，高通在微軟扶持下，推出安謀（Arm）架構WoA（Windows on Arm）的AI PC也來勢洶洶，傳統x86架構的英特爾、超微同樣火力全開，AI霸主輝達不缺席AI PC市場，攜手聯發科搶進，AI PC霸主爭奪戰從最上游的晶片端就已熱鬧非凡。

對於今年PC出貨展望，仁寶總經理伯納多羅認為，第1季受淡季影響，PC出貨將季減高個位數百分比，全年整體PC市場預估成長中至高個位數。他指出，AI PC應用逐漸成熟，企業更有意願導入，且英特爾、超微和高通等晶片廠陸續推出更多解決方案，有助提升AI PC滲透率。

AI 晶片 筆電

延伸閱讀

輝達、博通、超微擬採用18A製程…英特爾尬台積 引爆搶單大戰

經濟學人：半導體復興之路顛簸 美晶片製造還是要靠台積

攜手英特爾是大利空？輝達早盤重摔逾5% 台積電ADR也跌

台積電拉警報？傳輝達、博通攜手英特爾測試18A

相關新聞

蘋果新筆電報到 庫克預告新款Air…鴻海、廣達營運添動能

蘋果執行長庫克於台灣時間3日深夜，於X平台上以六秒影片預告，本周將有「AIR」新品報到，市場預期將亮相的新品最有可能是搭...

宏達電轉型強攻三大領域 相關產品毛利率拚逾四成

宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，持續推出XR硬體，但更著重於軟體、內容與平台等非硬體業務，聚焦未來三大重點成長...

宏達電非硬體事業 加強布局

宏達電持續轉型，更加強在非硬體業務的布局。宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，VIVERSE平台今年目標之一是要衝...

能率三方聯盟 強攻機器人

能率集團旗下包括能率創新，佳能、IKKA-KY及能率亞洲基金昨（4）日宣布攜手投資美商螳螂機器人科技公司（Mantic ...

酷澎：健康食品品牌排名洗牌

台灣消費者大量透過網購採買健康食品、寵物用品。Coupang酷澎公布2024年健康食品及寵物用品的品牌排名，其中，佳格食...

AI PC大戰 代工廠商機熱

微軟今年10月終止支援Windows 10作業系統，業界看好催動今年PC換機潮，AI PC霸主爭奪戰火熱開打，各路晶片廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。