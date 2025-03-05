AI PC大戰 代工廠商機熱
微軟今年10月終止支援Windows 10作業系統，業界看好催動今年PC換機潮，AI PC霸主爭奪戰火熱開打，各路晶片廠與筆電品牌廠組隊創建生態系，搶奪AI PC市占大餅，筆電代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）、和碩（4938）、緯創（3231）、仁寶（2324）及英業達（2356）等，也喜迎商機。
蘋果MacBook Air可望升級搭載M4晶片，高通在微軟扶持下，推出安謀（Arm）架構WoA（Windows on Arm）的AI PC也來勢洶洶，傳統x86架構的英特爾、超微同樣火力全開，AI霸主輝達不缺席AI PC市場，攜手聯發科搶進，AI PC霸主爭奪戰從最上游的晶片端就已熱鬧非凡。
對於今年PC出貨展望，仁寶總經理伯納多羅認為，第1季受淡季影響，PC出貨將季減高個位數百分比，全年整體PC市場預估成長中至高個位數。他指出，AI PC應用逐漸成熟，企業更有意願導入，且英特爾、超微和高通等晶片廠陸續推出更多解決方案，有助提升AI PC滲透率。
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