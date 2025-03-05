蘋果新筆電報到 庫克預告新款Air…鴻海、廣達營運添動能
蘋果執行長庫克於台灣時間3日深夜，於X平台上以六秒影片預告，本周將有「AIR」新品報到，市場預期將亮相的新品最有可能是搭載M4晶片的全新MacBook Air。
蘋果最受歡迎筆電推出升級版，將為主力供應鏈鴻海（2317）、廣達等上半年營運動能加足馬力。
宣傳影片中出現「There's something in the AIR」宣傳語，暗示將發布Air系列新品，並未透露具體日期，只在貼文中簡短留下「本周」。
蘋果今年春季多項產品陸續上陣，2月底正式開賣iPhone 16e，後續iPad Air 、iPad 11和M4版MacBook Air蓄勢待發，雖然市場也猜測可能推出新一代的iPad Air。但蘋果復刻2008年首度推出MacAir的口號，市場仍認為新品最有可能是搭載M4晶片的升級版MacBook Air。
彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）也預測蘋果本周將發表M4版MacBook Air，功能更接近高階機種MacBook Pro。另外，入門款iPad和搭載M2晶片的iPad Air庫存降低，也暗示相關產品即將更新。
業界預期，2025年全新M4版的MacBook Air更新重點是硬體升級，外觀設計不會有太大變化，保持13吋與15吋機型的設計，硬體升級規格可能與M4版MacBook Pro相近。
新版MacBook Air除採用M4晶片，記憶體基本規格採16GB記憶體，最高可選配的記憶體可能上看32GB，並支援在筆電開蓋的情況下，驅動兩台外接螢幕，前置鏡頭提升至1,200萬畫素，支援搭配「人物居中」功能，電池續航力可能提升，傳出15吋機型可能會提供奈米紋理（Nano-texture）顯示器選配。
蘋果MacBook Air主要由鴻海與廣達代工，上半年處於iPhone新舊產品交接期，蘋果升級版筆電新品可望為鴻海與廣達等代工廠淡季營運挹注活水。
美國總統川普的關稅政策中，對中國大陸運往美國產品多課徵10%、總計20%的關稅。川普再度將關稅大刀揮向大陸，鴻海與廣達也已分散產線。廣達越南新廠去年下半年已加入量產行列，配合蘋果MacBook生產需求，未來將成為大陸以外最大筆電生產據點。
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