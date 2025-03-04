宏達電VIVERSE平台衝刺每月經常使用人數破百萬

宏達電（2498）持續轉型，更加強在非硬體業務的布局。該公司全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，VIVERSE平台今年目標之一是要衝刺使用人數，希望盡快達到每月經常使用人數超過百萬。

黃昭穎提到，宏達電認為未來趨勢絕對是3D沉浸式網際網路，所以要設法降低門檻，讓更多沒有程式背景的創作者，也能利用該公司提供的免費工具製作3D內容。

宏達電是於2022年MWC上推出VIVERSE平台，黃昭穎說，當使用者基礎沒衝上來之前，變現會相對困難，所以這兩年的目標是先衝刺使用人數，希望透過提供免費工具，吸引大家使用平台。另外，企業如果想做3D網站或產品展示，以前可能要聘請相關廠商，但現在可以利用其免費工具製作。

黃昭穎指出，上述平台變現有兩種方式，在具備人流之後，一個方式是廣告，並跟內容整合。第二是部分企業有客製化需求，在其提供的免費工具之外，可訂購更進階的功能。

在這次MWC展會中，宏達電發表最新VIVERSE技術，結合AI驅動的3D建構技術與開放互通架構，採用免編輯程式碼（no-code）的設計，讓使用者不必下載應用程式，即可將2D圖片或影片快速轉換為3D素材。