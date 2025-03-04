宏達電發展非硬體業務 主攻三大成長領域
宏達電（2498）日前與Google達成協議，由後者取得其部分XR研發團隊及智財權非專屬授權。展望未來布局，宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，該公司將持續推出XR硬體，但更著重於軟體、內容與平台等非硬體業務，且努力發展三大重點成長領域。
宏達電參展2025世界通訊大會（MWC 2025），在上述Google交易案後，未來動向受到矚目。黃昭穎於會中受訪時指出，其實該公司內部還是維持滿大的工程團隊，且與Google之間並不只是單純交易，而是希望結合雙方的長處，為了整體XR生態圈的發展，可以有更長遠的合作。
黃昭穎強調，宏達電會持續開發XR硬體，不過將更著重於軟體、內容與平台等非硬體業務上。之前該公司軟體、內容、平台等相關營收還很少，但於這兩年已成長到稍具規模，且毛利貢獻遠比硬體來得高。
黃昭穎也說，現在有三大重點成長領域，一是訓練與模擬相關產業應用持續增加，二是遊戲與電競相關的客戶仍在不斷擴張，第三是VR展覽相關業務，去年已經大幅提升，今年預期會有更多合作夥伴加入。
在上述三大重點成長領域中，黃昭穎預估，今年VR展覽相關業績有機會翻倍，另外兩項領域則應至少有二至三成的增幅。
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