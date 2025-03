邁達特攜手微軟 共建Azure AI應用生態圈

邁達特(6112)4日宣布,率先取得微軟「AI 平台」和「基礎設施遷移」雙認證雲端服務代理商,成為全台首家同時具備此雙重認證的微軟 CSP Indirect Provider,奠定其在台灣 Azure AI 應用生態圈中的地位。

邁達特總經理施建成表示,作為微軟 AI 轉型的策略夥伴,邁達特持續積極衝刺相關技術量能,成為全台首家同時具備 「AI Platform on Microsoft Azure」、「Infra and Database Migration to Microsoft Azure」雙重 Specialization資格認證的微軟代理商,得以與經銷夥伴和終端客戶建立更堅實的合作關係,驅動 Azure AI 邁向新高度。邁達特將持續深化與微軟的合作,共同為廣結經銷商、服務夥伴、ISVs 與終端客戶的 Azure AI 生態圈,挹注在地化技術支援和市場推廣等資源。

邁達特指出,此次取得二項資格認證,顯示邁達特具備一站式 IT 基礎設施遷移和 AI 規劃與部署實力,可採用成本效益最佳、風險最低、停機時間最短的方式,將 IT 工作負載無縫上雲至 Microsoft Azure,更能在 Azure 上為其合作夥伴和客戶完善部署 AI,完整涵蓋備份備援、權限與資安控管、遷移/部署、成本控制與日常維運等層面。

台灣 AI 平台成長力道強勁,據 IDC預估, 2024~2028 台灣相關市場規模將從8,830萬美元成長至 2.35 億美元,CAGR 達 27.73%。施建成表示,本次獲得微軟雙認證,將有利邁達特開拓更多高附加價值、創新且長遠的雲端和 AI 託管服務案源,同時為合作夥伴和終端客戶放大雲端和 AI 商業價值。