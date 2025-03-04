創見與球迷同樂 HBL總決賽熱血開戰！好禮抽獎等你來拿
全台最熱血的高中籃球盛事、HBL高中籃球聯賽總決賽，即將於本週末3月8日和9日在台北小巨蛋燃起最終戰火，記憶體模組廠創見（2451）號召所有熱愛籃球的球迷們一同見證冠軍誕生。
創見表示，公司長年支持HBL，這次邀請球迷一同感受決戰氛圍，特別舉辦「見證熱血」留言分享活動，讓大家在比賽期間為心儀球隊加油，並有機會獲得多項限量精美贈品，包括 HBL專屬隨身碟、WooHoo造型悠遊卡、創見 x WooHoo聯名運動毛巾等好禮。
創見認為，無論是熱血觀賽、為勝利吶喊，還是透過社群參與這場籃球盛宴，都能感受到HBL帶來的震撼與激情。
創見資訊作為台灣25大國際品牌之一，全力支持台灣青少年運動發展，鼓勵年輕選手全力以赴，展現不屈不撓的精神，也讓更多人感受到籃球運動的熱血與魅力。這場年度巔峰對決不容錯過，邀請球迷們一起為HBL選手加油，共同見證冠軍誕生。
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