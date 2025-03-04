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中華電信與諾基亞簽署5G Advanced/6G 暨 AI 合作備忘錄

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電（2412）與電信設備大廠諾基亞4日在2025世界行動通信大會（MWC 2025）簽署5G Advanced/6G暨AI新技術應用合作備忘錄，結合雙方之5G演進及AI技術能量，在中華電信5G網路基礎上推往6G x AI新世代，提升用戶體驗以保持市場領先地位。

為提供客戶良好的4G/5G行動寬頻服務，中華電信持續增建基地台、導入新技術。2024年進一步導入諾基亞最新一代高效節能的AirScale Radio系列基地台，以及智慧型AI驅動MantaRay SON解決方案，實現高達30%的能源節省，更透過5G載波聚合（Carrier Aggregation, CA）技術，提供高達2.34Gbps之台灣業界最高5G下載峰值速率新紀錄。

中華電信近年推動「中華AI啟動未來」計畫，布局AI所需之網路環境，全面推動深化AI應用以提升營運效率，並偕同夥伴發展產業別解決方案。2025年續與諾基亞進行深度合作，聚焦於「AI for 5G-Advanced/6G Network」，透過AI實現無線接取網路的自主網路優化及自動化能源管理，進一步提升網路效能及能源效率，向6G網路演進。此高效節能網路之建構，有助於提供AI大量資料運算傳輸需求，實現「5G-Advanced/6G Network for AI」，驅動更多創新應用發展。

5G AI 中華電信

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