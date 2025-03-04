光寶科攜8家夥伴組國際隊 前進MWC大秀5G 、AI 新應用

電源大廠光寶科（2301）將於2025年3月3日至6日，連續第三年盛大參與西班牙巴塞隆納2025 MWC世界行動通訊大會（Mobile World Congress, MWC），並以「One Partner 。All Solutions」為主題，首度攜手橫跨電信、軟體、檢測與學界等八家國際級的技術夥伴，共同展示5G O-RAN、AI、與智能監控技術合作成果與多元創新應用，包含 : 5G x O-RAN x AI先進影像辨識創新應用、最新型高效節能一體式5G專網基站、以及人工智能視覺監控系統應用。

光寶科宣布，團隊將於本屆MWC展出跨國、跨領域的多元5G生態系夥伴合作成果，5G ORAN（Accelerate ORAN）的部分包含 :

1.首度與國際指標歐洲電信商Vodafone共同展出結合光寶5G O-RAN和AI先進影像識別系統的應用，透過光寶的先進AI識別技術，滿足智慧畜牧對於有害物的精準偵測與高速通報需求。

2.與愛爾蘭軟體商SRS（Software Radio Systems）聯合展示可攜式、可擴充的高速ORAN srsRAN 企業解決方案。

3.與法國軟體合作夥伴BubbleRAN共組5G雲端智能軟體控制解決方案，具備資訊分析、警訊服務、網路統計數據等技術亮點。

4.與軟體技術合作夥伴Aespula、Flectory和Lanner共同展出整合式O-RAN解決方案。

5.與國際知名設備檢測大廠是德科技(Keysight Technologies) 再度聯袂展示光寶獲ETSI低耗能認證及ORAN Security資安驗證的5G ORAN系列產品，體現光寶致力於研發低耗能、高效率且具資安防護的5G ORAN商用解決方案的實力。

此外，光寶科也將於本次攜手多家國際知名大廠共同展出5G專網基站解決方案（Simplify MPN）系列，包含 :

1.首度與日本知名電信商NTT EAST展出光寶一體5G小基站（All-in-one small cell）以及5G智慧服務軟體管理協作平台（Software Management and Orchestration, SMO）之應用，結合5G智能軟體控制器（RAN Intelligent Controller），可依據小基站實際運作狀態即時調整相應模式，維持高水準通訊品質時，亦可減少約65%的電力消耗。

2.與歐洲企業夥伴CampusGenius攜手展示5G x AI供應鏈遠程自動化應用，大幅優化物流效率，為物流產業帶來革命性創新。

3.與韓國具指標性的研究大學—延世大學（Yonsei University）以及韓國企業夥伴Yberg三方共同合作5G智慧工廠應用，並成功透過5G網路高速、低延遲的技術優勢，加速優化工廠智慧手臂及AI智能應用的運作效率，並成為工業4.0結合5G的成功典範。

光寶科更於今年首度於MWC展出智慧居家AIoT應用方案（Smart Life Applications），於現場展示精準的AI演算人臉辨識以及智能門禁系統的雙重安全管控機制，以及AI Vision人工智能視覺監控系統，即時提供準確的偵測物反饋。

光寶科總經理邱森彬表示，「團隊今年已邁入第50個年頭，我們長期投入關鍵技術研發與關注永續。隨著AI 應用蓬勃發展，多元智能應用需求亦已成為各產業的發展目標之一，光寶挹注研發能量整合網通、5G 、智能監控與 AI之關鍵技術，提供先進的智能 IoT 產品與網路基礎設施，助力全球企業與技術夥伴們實現高效能、低能耗的多元節能新應用」。

光寶科智能生活應用事業部總經理江鴻翔則表示，網路基礎設施的重要發展關鍵在於應用的實踐，而光寶今即展出多項5G O-RAN軟硬體整合的商業化實踐成果以及多元化創新應用。不僅由企業擴展至家用，也由室內解決方案擴展到室外產品線，滿足更多元場域與客戶的需求，與全球夥伴與客戶建構5G新高度和新廣度，共享雙贏。

光寶將持續挹注網路基礎設施研發與軟硬整合量能，致力提供全球各產業領域客戶最完整、可即時佈建、傳輸安全、低耗能、高能效的網通與5G解決方案，強化網路通訊軟硬體技術，積極助攻並滿足客戶與合作夥伴在網路基礎設施的關鍵需求。