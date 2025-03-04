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能率聯手佳能投資美國機器人公司 協助工廠自動化

中央社／ 台北4日電

能率集團今天宣布，旗下包括能率創新、佳能等，攜手投資美國機器人公司Mantis Robotics，佳能也接獲Mantis Robotics的近接感測器訂單，初期約300套、能率創新也有望代工組裝機器人手臂。

能率集團今天發布新聞稿表示，旗下包括能率創新、佳能、IKKA-KY及能率亞洲基金日前簽約，並攜手投資美國機器人公司Mantis Robotics。

能率集團表示，除了投資外，佳能也接獲MantisRobotics的近接感測器訂單，初期約300套、能率創新也不排除代工組裝Mantis Robotics的機器人手臂。

由於人工成本費用越來越高漲，能率集團表示，看好未來機器人事業的運用，後續也計畫代理MantisRobotics的機器手臂於台灣及日本銷售，協助工廠自動化發展。

能率集團指出，美國矽谷機器人公司Mantis Robotics是投入物理AI的先行者，公司協助新世代工業機器人，以及自動化關鍵軟硬體產品開發，藉由導入創新高度互動軟體開發思維，解決既有自動化產業耗時費工、難以普及痛點與困境，創始團隊來自美日工業機器人大廠與矽谷科技龍頭公司，具備機器人產品研發與推展實力。

能率集團指出，Mantis Robotics基於人機安全思考點，獨立開發製造出新一代工業用機器手臂，無須使用電子圍籬等昂貴而複雜的外部保護措施，透過專有內建感測器套件的感測器資料來學習和了解外部環境，即時調整機器人的行為，避免機器手臂使用危險性，增強工作環境安全。

此外，能率集團表示，機器人控制軟體也是由Mantis Robotics自行開發，有別於傳統工業機器手臂需要專門技術工程師，進行撰寫增加工廠運作成本；未來Mantis Robotics也計劃投入發展人形機器人生產開發，能率集團也將協助開發並供應相關重要零部件。

佳能 工業機器人 感測器

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