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宏達電、聯發科攜手 在MWC展示6G混合計算技術

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

2025世界行動通訊大會（MWC2025）正式揭幕，宏達電（2498）旗下致力於5G與未來通訊技術發展的HTC G REIGNS攜手聯發科（2454），共同展示前瞻性的 6G 混合計算（Hybrid Computing）概念技術，探討未來 6G 網路的發展藍圖及應用可能性。

聯發科在MWC的展示包括邊緣裝置和RAN雲之間的代理人工智慧技術及 LLM 分散式運算技術，以展現其強大的運算能力與即時處理效能，為 AI 應用與智慧聯網設備開啟更多可能。

聯發科、英特爾（Intel）與HTC G REIGNS聯合示範 6G 混合計算概念技術如何突破當前運算架構的限制，使運算從裝置端延伸至 無線接取網路（RAN），實現裝置與環境的無縫連結，進一步推動環境計算（Ambient Computing）概念。

透過超低延遲（Ultra-Low Latency）的運算能力，AI可即時感知並適應使用者需求，帶來更流暢直覺的智慧體驗。此項突破將推動關鍵應用升級，包括生成式 AI、電信級隱私保護、個人數據治理，及動態資源調度等。

6G 混合計算技術將為 AI 與 XR（延展實境）應用帶來全新應用可能，涵蓋即時互動、智慧城市感知網絡與個人 AI 助理等多個領域。未來，透過 6G 運算架構，XR 內容渲染與 AI 運算將可分佈至邊緣雲端，實現更高畫質、低延遲的沉浸式體驗。同時，智慧交通、環境監測、公共安全等 IoT 設備能夠自動共享運算資源，提升城市運作的智慧化程度。

此外，個人 AI 助理將能靈活運行於使用者裝置與邊緣雲端之間，確保數據隱私安全，同時提升回應速度，帶來更即時且安心的智慧體驗。

HTC G REIGNS 總經理童子勳表示，「隨著 AI 與 6G 技術演進，我們正邁入智慧計算的新時代。6G混合計算技術不僅提升運算效能，更能靈活調度裝置、邊緣雲端與網路資源，帶來更即時、更安全的智慧應用。很榮幸能與聯發科技共同展示前瞻性的 6G 技術，不僅證實了未來智慧聯網生態的可能性，也為XR、智慧城市與個人 AI 助理帶來前所未有的創新體驗」。

HTC G REIGNS 持續推動 AI + 5G + 6G 技術發展；繼3日展示 5G AI 無人化智慧工廠與自動化倉儲技術，並發表 AI 驅動的智慧工廠整體解決方案，涵蓋自主移動機器人（AGV）、AI 安全監控、語音通訊與無人機檢測，展現 5G 如何提升製造業的效率、精準度與安全性，推動工業5.0發展。4日更進一步朝6G 應用邁進，從智慧製造到智慧聯網生態，布局未來智慧運算時代，加速產業升級與應用落地。

6G AI 聯發科

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