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緯創醫學攜手北醫大 透過AI助力血液透析照護升級

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
左起為臺北醫學大學校長吳麥斯、緯創醫學董事長黃俊東。圖／緯創提供
左起為臺北醫學大學校長吳麥斯、緯創醫學董事長黃俊東。圖／緯創提供

緯創（3231）旗下緯創醫學攜手臺北醫學大學，於北醫大體系附屬醫院展開臨床試驗，進行血液透析患者洗腎健康照護監測研究，利用緯創醫學自研生產的BestShape VS，連續偵測患者在血液透析過程中的生理數值，並進行資料分析，透過1,600例以上的患者資料，建構初步AI模型，期望未來預先警示潛在病徵，擴大應用情境。

緯創醫學科技自主研發、生產的BestShape VS，透過毫米雷達波非接觸的技術，在不干擾病人的狀態下，能長時間、連續地偵測臥躺病人的生理數值及睡眠狀況，提供舒適、即時的監測服務，照顧血液透析治療中的病人。

緯創醫學董事長黃俊東指出，結合臨床觀察和 BestShape VS 雷達技術，團隊衍伸出不同參數、建立及訓練適切模型，即時偵測呼吸和心跳頻率、型態變化及耦合性，並進一步預測在血液透析治療過程中血壓過低、抽筋風險、過度脫水等狀況，未來可望延伸至血透患者的心臟衰竭風險評估，不僅有助於構築安全的血液透析治療環境，更能進一步早期察覺病人的潛在問題。

緯創醫學說明，現行的血液透析治療過程中，病人並未配備能連續偵測生理數值的設備，且患者需要一邊進行透析治療一邊量測血壓，不僅不方便且相當不舒適，在繁雜的血液透析治療過程中，BestShape VS可輔助醫護人員及早處理，進而降低或避免急性併發症的緊急狀況。

緯創醫學研發團隊與北醫大醫護團隊合作，由北醫大校長吳麥斯領軍，與北醫大醫工學院助理教授蔡承育、雙和醫院腎臟內科主任廖家德等人，進行血液透析患者洗腎健康照護監測研究，以雙和醫院為起點，進行跨科驗證與系統整合測試，現已擴展至體系附屬醫院，包括北醫附醫、萬芳醫院與新國民醫院。

藉由此次與北醫合作的機會，緯創醫學BestShape VS將持續深化精準醫療器材的AI 預警功能，探索生理參數和潛在疾病的關聯性。除腎臟科的血液透析中心，未來將擴展到其他病房或病患返家照護，幫助病患順利與疾病共存，進而提高透析治療後的生活品質。

北醫大 緯創 血液透析

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