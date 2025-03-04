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稜研 XRifle Dynamic RIS 獲安立知採用 進行6G 場域測試

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

2025年世界行動通訊大會（MWC）再掀6G技術競逐熱潮，測試與量測領域的主要業者安立知（Anritsu）在展會中宣布率先採用稜研科技（7812）（TMYTEK）XRifle Dynamic RIS進行6G布建場域測試。此款RIS技術已涵蓋 3.5GHz、4.7GHz及 28GHz，並將支援FR1、FR2、FR3三大頻段，使其成為全球最接近商用化的RIS解決方案。

市場普遍認為6G技術的全面商用仍需時間，但每一個技術環節的突破都是關鍵。XRifle Dynamic RIS具備動態調整無線信號傳播路徑的能力，不僅能提升NLOS（非視線）環境覆蓋，還能顯著增強訊號強度，有助於減少基地台數量、降低建設成本，有機會成為6G布建重要推手。

目前XRifle Dynamic RIS已具備3.5GHz（3.35–3.6GHz）、4.7GHz（4.2–5.2GHz）、28GHz（26–30GHz）三種規格，能依據不同應用需求提供彈性選擇，並可透過單一控制器管理多達四個RIS模組，讓網絡布建更具靈活性與成本效益。

本次MWC中，安立知（Anritsu）與稜研科技攜手展示6G測試方案，將XRifle Dynamic RIS與Anritsu ME786xA向量網路分析儀（VNA）結合，透過PhaseLync技術進行精準的天線測試，驗證訊號的可行性與穩定度，確保6G效能。

稜研科技創辦人暨總經理張書維，XRifle Dynamic RIS是目前全球最接近商用化的RIS技術，不僅能解決5G/6G布建的技術瓶頸，為未來智慧通訊網絡帶來突破性的發展。稜研將持續推動毫米波技術的創新，讓6G網路更加高效、靈活且經濟。

隨著5G-Advanced與6G的技術演進，產業界對於低延遲、高覆蓋、高能效的通訊解決方案需求日益增加。XRifle Dynamic RIS作為全球首發的商用RIS技術，為6G場域測試提供即時驗證，也為未來智慧城市、智慧交通、無線AI應用帶來更多可能性。

5G 6G

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