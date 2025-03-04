AVer圓展醫療級智聯健康解決方案亮相 HIMSS 2025
圓展科技（3669）將於3月4日至6日參加在美國拉斯維加斯舉行的HIMSS 2025全球健康會議暨展覽會，展示其智聯健康（Connected Health）技術的創新成果，透過AI醫療影像科技，助力醫療機構強化遠端診療與即時監測效能。
圓展將於會中展出MD330UI及最新MD720UIS醫療級PTZ攝影機。這些產品搭載4K超高解析度、光學變焦鏡頭與AI影像分析技術，並整合ViewCare攝影機軟體管理平台，幫助醫療單位增進病患照護品質與臨床決策效率。
圓展美國智聯健康產品經理Rich Moscoso表示，AVer MD120UI、MD330U與MD720UIS結合ViewCare軟體平台，能協助醫療機構打造更便捷且功能強大的遠端醫療解決方案，不僅改善照護品質，也讓醫療工作更高效。我們期待在HIMSS 2025展會上，與全球產業夥伴共同探索智慧醫療領域的未來發展。
圓展看好今年來自智聯健康事業的營運展望，目前已成功在數個國內外重點醫院建立試點與實際應用案例，並與國際系統整合廠商建立合作夥伴關係，攜手提供手術直錄播與遠端照護的解決方案，運用AI科技簡化遠距醫療繁瑣的操作流程，提升整體醫療效率，預期今年營運將有兩位數成長。
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