聯詠前同仁於個人社群媒體揭露公司內部資訊 公司4日做出回應
IC設計大廠聯詠（3034）4日針對前員工爆料一事回應，公司前同仁於個人社群媒體版面，未經公司同意揭露本公司內部資訊、與其諸多不實陳述，強調內部往來電郵、系統截圖、同仁姓名、電子郵件地址等㇐切資訊，在未經公司同意對外公開揭露前，均屬於內部資訊之範疇，依據與同仁間簽署之聘僱契約，同仁離職時簽署之保密確認聲明書、以及相關規範,本公司所有同仁（含離職者）均有守密義務，若有違反應負對應的違約賠償或相關法律責任。
針對該名前員工所提及的2019年度獎金、紅利等福利項目，依據公司內部規定，所有同仁於2019年服務滿㇐年且於2020年發放當時仍在職者，均有領取相當於1個月薪資的年終獎金、相當於1個月薪資的毛利獎金、以及新台幣5萬元的旅遊補助等給付（該名於個人社群媒體版面揭露本公司內部訊息的前員工，均有領取前述給付）。
針對經本公司綜合評估2019年度工作表現、所達績效、公司認同及職涯發展等相關因素，認定符合特定標準的同仁，另會於2020年額外發放績效獎金（屬非經常性給付），未達標準者，即無績效獎金，並無取消分紅獎金之情況。
經查，該名於個人社群媒體版面揭露公司內部訊息的前員工，2019年度的績效成績為其所屬部門之最末位，未達績效獎金之發放標準。次查，2020年3月30日本公司收到該前員工向科管局提出申訴的通知，但公司於2020月4月14日出席調解會議時，該前員工非但未出席甚至連繫不上，最終只能以調解不成立做結。
聯詠強調，公司㇐向尊重並重視員工的訴求，然而不循正常管道，卻選擇在網路上發表言論誤導民眾，公司對此深感遺憾。
聯詠補充，身為國內IC設計領導廠商，依公開資訊觀測站公告，公司歷年之薪資中位數與平均薪資，均領先業界，除了提供高額的旅遊補助,相關福利制度也持續增進，例如提供高達12周的產假、未滿六歲子女的育兒補助及資深員工的久任獎勵等等。
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