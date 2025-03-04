緯創醫學自研「毫米雷達波」發威 助北醫血液透析升級

代工大廠緯創（3231）旗下緯創醫學近日透過與臺北醫學大學合作，於北醫大體系附屬醫院展開臨床試驗。北醫的醫護團隊偕同緯創醫學的工程團隊，利用BestShape VS連續偵測患者在血液透析過程中的生理數值，並進行資料分析。透過1600例以上的患者資料，團隊已建構初步的AI模型，期望能在未來預先警示潛在病徵，擴大應用情境。在繁雜的血液透析治療過程中，BestShape VS可以輔助醫護人員及早處理，進而降低或避免急性併發症的緊急狀況。

緯創醫學的研發團隊與北醫大的醫護團隊合作，由北醫大校長吳麥斯領軍，與北醫大醫工學院助理教授蔡承育、雙和醫院腎臟內科主任廖家德醫師等人，進行血液透析患者洗腎健康照護監測研究。以雙和醫院為起點，進行跨科驗證與系統整合測試，現已擴展至體系附屬醫院，包括北醫附醫、萬芳醫院與新國民醫院。

現行的血液透析治療過程中，病人並未配備能夠連續偵測生理數值的設備，且患者需要一邊進行透析治療一邊量測血壓，不僅不方便且相當不舒適。緯創醫學科技自主研發、生產的BestShape VS，透過毫米雷達波非接觸的技術，在不干擾病人的狀態下，能長時間、連續地偵測臥躺病人的生理數值及睡眠狀況，提供舒適、即時的監測服務，貼心照顧血液透析治療中的病人。

成功的血液透析治療，需仰賴多方協同合作。緯創醫學董事長黃俊東指出，結合臨床觀察和BestShape VS雷達技術，團隊衍伸出不同參數、建立及訓練適切模型，即時偵測呼吸和心跳頻率、型態變化及其耦合性，並進一步預測在血液透析治療過程中血壓過低、抽筋風險、過度脫水等狀況，未來可望延伸至血透患者的心臟衰竭風險評估，不僅有助於構築安全的血液透析治療環境，更能進一步早期察覺病人的潛在問題，為後續多元的醫學研究與應用打下深厚基礎。