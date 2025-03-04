趨勢科技推資安大語言模型 助企業預測及防範網路攻擊
全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技發布轉變企業應對資安風險方式的突破性AI代理產品Trend Cybertron，是業界第一套專為支援主動式資安而設計的網路資安大型語言模型（LLM）。全新的AI引擎採用了最精準的本地端風險評估與業界最具深度的全球威脅情報，以預測及防範任何環境中、整體組織攻擊面的威脅。
Trend Cybertron結合了代理式AI的推理能力與35年累積的資料、威脅情報及專業，打造出一套威力強大的網路資安代理。趨勢科技執行長陳怡樺表示，趨勢科技打造一套獨一無二的網路資安AI代理，包括大量蒐集了業界最高品質的資料來強化能力，提供比以往更輕鬆的方式讓客戶主動管理資安風險。
這套運用AI來打造資安防護的全新方法，並非只是一套獨立的LLM，而是充分運用Trend Vision One的所有核心技術，包括：威脅資料、數據分析、引擎等等，提供一套真正的全方位解決方案應付企業所有的網路資安工作。
趨勢科技指出，全球企業正苦於應付日益複雜的資安挑戰，包括要掌握攻擊面、管理各自為政的技術堆疊、回應威脅、克服警報疲勞問題、整合AI，這些全都讓資安團隊筋疲力盡。Trend Cybertron能串聯來自全球的即時與歷史資料，進而預測需求並預判風險來加速實現資安成果；降低警報超載情況發生，提高精準的優先次序判斷來預防警報疲勞；讓既有的風險感測器發揮更大價值，提供更多、更強大的洞見。
趨勢科技的技術與資料基礎報擴2.5億個感測器、業界最廣泛的威脅情報，隨時守護著全球175個國家50多萬家企業超過8,200萬台設備，光2023年就攔截了1,600億次以上的威脅；能執行資料分類、發掘漏洞，並且能夠能偵測深偽（deepfake）、網路釣魚技巧、惡意程式、橫向移動、使用者異常狀況，以及詐騙的機器學習技術；機構內超過3,000名資安專家累積了數十年的專業知識，以及700多項網路資安專利；趨勢科技Zero Day Initiative（ZDI）漏洞懸賞計畫20多年來的進階漏洞與零時差漏洞研究，能比業界平均值提早70天預先提供防護給客戶。
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