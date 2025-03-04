數字王國聯合日本凸版控股打造虛擬人解決方案

好萊塢視覺特效與AI虛擬人技術公司數字王國（Digital Domain）旗下全資子公司數字王國內容（香港）有限公司（Digital Domain Content (Hong Kong) Limited），與全球領先的印刷、通訊、電子與數位轉型綜合解決方案供應商凸版控股株式會社（TOPPAN Holdings Inc.），今日共同宣布雙方已簽署合作備忘錄（MOU）並全面展開合作，將生物辨識技術掃描真人所獲取的高解析數據資料，用於推動虛擬人技術和應用發展。

此合作計畫透過凸版控股「虛擬人實驗室（VIRTUAL HUMAN LAB）的高精度臉部掃描系統「Light Stage」捕捉生物辨識數據，並將該數據資料所打造的高品質虛擬人，應用於數字王國的多模態虛擬人即時操控系統「Momentum Cloud」，雙強聯手產出全新解決方案。

隨著3D CG電腦影像及AI技術愈趨進步，虛擬人技術與應用正加速發展演進。虛擬人打破時間與空間限制，能彈性因應全球化市場需求，應用於娛樂、接待服務、零售、教育及照護等多元領域，打造創新應用提升服務體驗。近年出現在企業廣告或影片中的擬真虛擬人備受關注，現也使用於接待前台或設施導覽等服務。

凸版控股自2020年起通過Light Stage系統所捕捉的生物辨識數據製作高品質虛擬人，並作為各種應用服務的使用者介面（UI）運作；數字王國歷經30多年發展，在視覺特效、AI虛擬人和可視化領域逐步拓展全球，現也結合最先進製作技術與雲端科技，積極研發虛擬人雲端解決方案。雙強聯手結合技術優勢，融合凸版控股的Light Stage臉部掃描系統及數字王國虛擬人製作技術，務求提供高品質虛擬人解決方案，滿足市場需求並緩解勞動力短缺困境。

本次合作將由凸版控股負責提供原創虛擬人角色，也為訂製版虛擬人以Light Stage進行臉部掃描，評估其品質及開發商業模式；數字王國則將凸版控股Light Stage所取得的數據資料導入Momentum Cloud平台，打造擬真虛擬人並加以驅動。藉由AI技術和Light Stage臉部掃描的高解析數據，建置高品質與高效率的虛擬人製作流程，以真人為基礎所創造的擬真虛擬人將通過Momentum Cloud操控運作，縮短虛擬人製作時間與成本，快速且有效回應原創角色的製作需求。