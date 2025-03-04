HPE 發布 AI 人工智慧永續發展三大關鍵考量

Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) 4日針對永續人工智慧（AI）發展概述了三個關鍵重點，強調在推動技術進步的同時，必須兼顧環境保護責任，以實現負責任的創新。

AI技術的快速發展既帶來機會也帶來挑戰，儘管AI可透過智慧電網等技術促進永續、低排放的未來，但AI發展所需的高運算能力也帶來嚴峻的能源消耗挑戰。這一矛盾的現象凸顯了永續AI實踐的必要性，也就是在持續創新與環境責任之間取得平衡。

「AI的變革潛力帶來了機遇，也伴隨責任，」HPE慧與科技台灣暨香港董事長王嘉昇表示，「科技持續引領我們走向繁榮且永續的社會，而HPE致力於推動創新以實現這些願景。AI在創新領域上的巨大潛力尚待探索 ，但肯定會推動人類的進步並解決許多重大挑戰，這也讓我們對未來充滿信心。」

企業在部署AI時必須謹慎考慮效能、倫理以及對環境的影響。國際能源總署（IEA）估計，全球資料中心、加密貨幣和AI在2022年共消耗約460太瓦時 （TWh）電力，幾乎佔全球總電力需求的2%，預計到 2026年這數字還會增加一倍。因此，企業組織必須仔細評估AI是否是滿足其特定需求最合適的工具。

企業在啟動AI專案時，應制定全面性的營運計劃，明確定義預期的業務成果、數據需求、AI模型需求，以及能源與散熱需求等細節。如果AI在設計階段未考慮到責任層面，可能會引發前所未有的倫理問題。

為將AI的價值最大化並降低企業風險，AI 的設計必須考慮多種因素，包括隱私與安全、人權保護、包容性與公平性，並將誤用與濫用的風險降至最低。此外，AI還必須具備可解釋性，以確保責任歸屬明確。

將AI永續擴展需要從各層面優化AI效能。這不只是一次性的IT永續發展倡議，而是一個全面的策略、貫穿整個AI生命週期，從數據選擇和模型設計，到訓練、調校和操作，再到設備的終端處理。

儘管業界已經著重在改善AI基礎設施和設備效率，但要實現真正的AI永續性，需要對AI生命週期進行更全面的優化，以提高軟體、數據、能源和資源的效率。例如，企業在將數據集輸入模型進行訓練之前應先仔細評估，以避免在多餘或無關的數據上浪費計算資源。

各組織必須落實必要的測量和監控工具，以精確追蹤績效指標。然而，根據HPE《建構人工智慧優勢》(Architect an AI Advantage) 的研究，目前僅44%企業有監控與AI相關的能源消耗，這表示在實踐環境效益方面仍有很大的空間。

全球對可靠電力供應的需求日益增長，技術創新者與政策制定者必須加強合作，將資源投入在重點計畫中，重新構想低碳能源的發展藍圖。這會需要重新考慮傳統的能源結構，評估核能及其他低碳替代能源能否打造出更可靠、永續性的能源組合。而這包括公家單位和私人機構的合作，以開發低碳能源、提升能源效率及推動智能電網技術，同時還要平衡能源安全、環境保護和經濟發展，以實現節能和轉型目標。

此外，已開發國家有責任協助發展中國家加速其電網脫碳的行動。目前，許多國家在推行低碳能源基礎設施時面臨資金不足、採購限制，甚至政治意願缺乏等挑戰。隨著全球能源系統在脫碳取得進展，保持這一趨勢愈發重要，以確保每個人都能持續享受AI帶來的益處。

透過考量以上三大重點，企業組織得以全面性的發展和實踐負責任的AI，並在兼顧倫理、效能與自然資源保護的同時，將AI潛力最大化。透過企業、政府與公民社會的共同努力，AI能夠為全球社群的長期發展與福祉帶來正面影響。