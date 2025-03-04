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能率集團搶攻AI機器人商機 投資美商 Mantis Robotics

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

能率集團旗下包括能率創新（5392），佳能（2374）IKKA-KY（2250）及能率亞洲基金日前簽約並攜手投資美國機器人公司Mantis Robotics。除了投資外，佳能也接獲Mantis Robotics的近接感測器訂單，初期約300套。

另外能率創新亦不排除代工組裝Mantis Robotics 的機器人手臂。由於人工成本費用越來越高漲，能率集團看好未來機器人事業的運用，後續也計畫代理Mantis Robotics 的機器手臂於台灣及日本銷售，在工廠自動化發展之同時，給予勞工一個高效且安全之工作環境。

美國矽谷機器人公司Mantis Robotics是投入物理AI的先行者，公司致力於新世代工業機器人及自動化關鍵軟硬體產品開發，藉由導入創新高度互動軟體開發思維解決既有自動化產業耗時費工、難以普及之痛點與困境，創始團隊來自美日知名工業機器人大廠與矽谷科技龍頭公司，具備堅實的機器人產品研發與推展實力。

Mantis Robotics基於人機安全之思考點，獨立開發製造出新一代以人為本的工業用機器手臂，無需使用電子圍籬等昂貴而複雜的外部保護措施，透過專有內建感測器套件的感測器資料來學習和了解外部環境，即時調整機器人的行為，避免機器手臂使用之危險性，增強工作環境之安全。

此外，機器人控制軟體也係由Mantis Robotics自行開發，有別於傳統工業機器手臂需要專門技術工程師進行撰寫增加工廠運作成本，該機器人的運作軟體採用直覺且模組化設計，並具有3D數位影像，無需傳統的程序編碼技術即可使用，透過降低操作複雜性，可供不同行業和用戶使用，透過該新世代的革新技術可將機器人擴大導入至更多產業，為人機協作的新世代開始另一個大門，未來Mantis Robotics 也計劃投入發展人形機器人生產開發，能率集團也將協助開發並供應相關重要零部件。

工業機器人 感測器 軟體

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