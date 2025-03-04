工研院攜手近60家產官研 推動智慧充電分級標準

為推動臺灣電動車產業的發展，工研院攜手近60家產官研代表共同成立的「臺灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟」（簡稱「電能補充聯盟」），日前召開會員大會，宣布在電動車能源補充領域取得多項產業共識，重點包括推動智慧充電分級、完善交換式輕型動力電池產業標準、建立國際充電技術標準研討與測試能力，並積極與國際標準接軌，以提升臺灣在全球綠能交通市場的競爭力。

工研院副院長暨電能補充聯盟主席胡竹生表示，全球電動車產業正朝向智慧化與綠能永續發展，標準化與技術創新是產業升級的關鍵。自2020年工研院攜手產官研合作成立電能補充聯盟以來，持續透過國際標準接軌與技術研發，協助臺灣業者拓展國際市場，並建立具競爭力的電動車充電與交換式電池技術生態系。近年來，聯盟成員已在充電技術領域凝聚多項產業共識，包括導入雙向充電標準、電動車輛傳導式充電系統標準解析、建構智慧充電指引及推動交換式電池產業標準等，進一步完善電動車輛電能補充生態鏈。

胡竹生指出，電能補充聯盟已完成智慧充電指引，建立智慧充電Level 1-3分級標準與驗測程序，並提交交通部作為電動大客車營運業者申請充電場域補助的依據。此舉有助於加速智慧充電基礎設施的普及，提升臺灣業者在智慧充電領域的市場競爭力。

隨著共享運具、電動物流車的應用擴展，雙向充電、次世代無線充電及自主充電技術成為未來發展趨勢，聯盟將持續推動新型式充電技術標準與示範應用，進一步提升電能補充基礎建設的便利性。此外，因應歐盟2027年即將全面實施電池護照制度、要求電動車電池模組之資訊透明化與可追蹤性，聯盟亦已將該制度列入後續聚焦及推動項目，協助業者提升電池回收與再利用效率，確保符合國際市場標準。

工研院持續聚焦市場新價值，已提出《2035技術策略與藍圖》以應對未來的挑戰，在智慧生活應用領域，結合機械與電子等跨領域研發優勢，深化我國電動車與智慧充電系統發展，攜手產業共創綠能永續未來。