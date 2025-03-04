全球科技競爭升溫 國際智庫齊聚台北共商AI治理與國安挑戰

隨著AI技術快速發展，國際競爭與國家安全風險日益加劇。如何在促進技術創新與維護國安之間取得平衡，成為政府、產業與學界共同關注的焦點。財團法人人工智慧法律國際研究基金會與實踐大學今日上午舉辦「AI治理與國家安全國際學術座談會」，探討AI治理趨勢與國家安全挑戰，助力台灣在全球科技競爭中保持領先地位。

座談會由基金會董事長朱兆民主持，並邀請立法委員李坤城、立法委員吳宗憲、數位發展部常務次長葉寧、實踐大學李孟晃副校長等人致詞，探討如何在全球競爭態勢下，強化台灣的技術治理架構，確保產業發展與國安並行。

並由基金會與史丹佛大學胡佛研究所、耶魯大學傑克遜全球事務學院、華府哈德遜研究所等國際智庫代表進行學術交流，透過研究分享與政策對話，深化台灣與美國在技術治理領域的合作。期待藉由跨國交流，推動全球負責任的技術發展，並提升台灣在國際技術治理與國家安全領域的影響力。

本次論壇並安排專題演講，由葉寧發表〈台灣數位法制發展之展望〉，剖析台灣在數位治理方面的機遇與挑戰。由基金會執行長暨實踐大學法律學系講座教授張麗卿發表〈台灣AI法制治理：布魯塞爾效應與本土發展之衡平〉，探討國際法規對台灣技術發展的影響，並提出符合本土需求與國際標準的治理方案。

今日並有兩場專題圓桌討論，以不同面向剖析AI發展與國安挑戰。包括第一場「AI治理與國家安全（I）：技術政策與法律的交融」，共同探討AI創新與國安政策的交錯影響，並分析各國政策的趨勢與挑戰。第二場「AI治理與國家安全（II）：跨國法律協同與合作策略」。

其中，史丹佛大學胡佛研究所政策學者David Fedor特別提及能源政策對於AI發展的重要性，台灣欲發展AI產業，應完善自身的能源供應。前立法委員許毓仁特別提及，台灣應利用自身的產業優勢，基於與川普政府展開合作，特別是在半導體及能源議題上，例如由國發基金與台積電共同對美國星際之門（Stargate)計畫進行投資。