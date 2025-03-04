亞光財報／去年獲利改寫2008年來新高 每股純益5.79元

亞洲光學（3019）4日公布2024年自結財報，合併營收230.47億元，年增29%，營業毛利42.8億元，年增率34%，主係營收成長帶動規模經濟效益，營業淨利約17.62億元，年增率93%，歸屬本公司業主淨利16.16億元，年成長108%，為2008年以來新高，每股純益5.79元。

其中，去年第4季合併營收63.17億元，年增率31%，營業毛利11.69億元，年增率40%，營業淨利5.21億元，年增率124%，歸屬本公司業主淨利3.74億元，年增率34%，每股純益1.34元。

展望今年，亞光表示，公司將持續運用多元化的光學產品設計與製造能力，發揮產品多元效益，積極掌握車載鏡頭市場及高階手機鏡頭升級發展，以及數位相機市場熱絡之商機；同時，繼續深化Metalens布局，與新加坡MetaOptics公司合作發展Metalens各項創新產品，特別是世界首創Metalens全彩照相模組，以技術創新優勢，搶占未來AI快速發展所帶動光學鏡頭商機，包括VR/AR/MR市場等。

此外，亞光已聚焦三大發展契機與效益；包括與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，菲律賓新廠計劃加速進行，打造成為公司重要生產基地之一，並領先跨足Metalens領域，採直接奈米壓印 (NIL)高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，應用將涵蓋手機的臉面辨識以及AR的WAVE GUIDE。