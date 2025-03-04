6G 戰場最前線！毫米波大廠稜研商用 RIS 獲安立知 MWC 採用

2025 年世界行動通訊大會（MWC）再掀 6G 技術競逐熱潮！毫米波大廠稜研（7812）4日宣布，團隊打造的首款商用「XRifle主動式毫米波可重構智能表面 (RIS) 」於本次展會獲得全球測試與量測領域領導大廠Anritsu安立知的率先採用，並完成了6G通訊佈建場域的測試。團隊透露，這款RIS技術已涵蓋 3.5GHz、4.7GHz 及 28GHz，並將支援 FR1、FR2、FR3 三大頻段，使其成為全球最接近商用化的 RIS 解決方案。

市場普遍認為 6G 技術的全面商用仍需時間，但每一個技術環節的突破都是關鍵。XRifle Dynamic RIS 具備動態調整無線信號傳播路徑的能力，不僅能提升 NLOS（非視線）環境覆蓋，還能顯著增強訊號強度，有助於減少基地台數量、降低建設成本，有機會成為6G佈建的重要推手。目前 XRifle Dynamic RIS 已具備 3.5GHz (3.35–3.6 GHz)、4.7GHz (4.2–5.2 GHz)、28GHz (26–30 GHz) 三種規格，能依據不同應用需求提供彈性選擇，並可透過單一控制器管理多達四個 RIS 模組，讓網絡佈建更具靈活性與成本效益。

而在這次 2025 MWC 中，Anritsu安立知也攜手稜研團隊在現場實際展示「6G測試方案」，雙方透過將XRifle Dynamic RIS與Anritsu ME786xA 向量網路分析儀（VNA） 實際結合，再透過PhaseLync技術來進行精準的天線測試，成功驗證了訊號的「可行性」與「穩定度」，同時也確保6G的佈建效能。稜研創辦人暨總經理張書維指出，XRifle Dynamic RIS是目前全球最接近商用化的RIS技術，不僅能解決 5G/6G佈建的技術瓶頸，更為未來智慧通訊網絡帶來突破性的發展。我們將持續推動毫米波技術的創新，讓6G網路更加高效、靈活且經濟。