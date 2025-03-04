英業達派「秘密武器」陳維超親征 GTC！登台暢談 AI Agent

輝達（NVIDIA）GTC大會將於美西時間3月17日登場，而入列「金牌贊助商」的代工大廠英業達（2356）也於4日宣布，將派出集團高管率隊出擊，除持續深化「邊緣AI（人工智慧）」的應用佈局外，資深副總經理暨數位長陳維超也將在19日星期三（太平洋夏令時間）下午4:00至4:15登上GTC展廳戲劇會議，以「AI Agent-in-a-Box：設計和部署強大的邊緣人工智慧應用程式」為題發表演說，吸引外界關注。

據悉，輝達（NVIDIA）年度盛事「2025年GTC大會」即將於3月17日在美國聖荷西登場。現場將有數千名開發人員、創新領袖與企業領導者齊聚，作為「AI教父」執行長黃仁勳，也將現身發表精彩演說；英業達作為輝達長年的合作夥伴，這次也將以「金牌贊助商」的身分參加GTC 2025，而數位長陳維超也會現身分享，有關在高效能伺服器上開發AI應用程式以及使用由NVIDIA Jetson GPU提供支援的邊緣 AI盒部署解決方案的見解。

英業達指出，邊緣人工智慧可在有限的運算資源內運行時實現低延遲響應並增強資料安全性。這些邊緣設備充當現實世界的人工智慧代理，能夠解決不同的任務。而團隊透露，此次演說他將舉出現實生活中的不同案例，來進行重點討論，包括：1.如何監測區域雲霧的模式、2.如何透過人工智慧驅動的分析來增強醫療診斷、3. 檢測生產線中的異常以改進品質控制、4.如何利用人工智慧驅動的機器人進行組裝操作。