是德科技與聯發科攜手實現12Gbps的5G資料傳輸量 為次世代應用做準備

是德科技（Keysight Technologies Inc.）與聯發科合作，通過聯發科的5G NR雙連接（NR-DC）裝置和是德科技的網路模擬解決方案，在實驗室環境中實現了近12Gbps的5G網際網路通訊協定（IP）資料傳輸量。這項成就確保聯發科技的解決方案已 ，包括沉浸式遊戲、超高解析度串流和低延遲雲端運算。

是德科技表示，在5G測試中實現更高傳輸量對於提升使用者體驗至關重要，可提供更快的資料速度，支援人工智慧（AI）、擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）等先進應用，並確保網路資源的高效利用。更高傳輸量不僅使網路能夠滿足未來的資料需求，還能為製造商和供應商提供競爭優勢，確保為現代和未來應用程式提供穩健且高效能的連接性。嚴格的實驗室測試和驗證對於確保5G晶片組能夠應對複雜的實際應用場景，並提供卓越效能而言至關重要。

是德科技的網路模擬解決方案提供先進的網路模擬能力，使裝置製造商能夠保持在5G技術的最前沿。通過模擬真實世界的5G網路條件，這些解決方案使聯發科能夠在實驗室環境中複製複雜的情境，成功透過其新5G NR雙連接（NR-DC）裝置，實現近12Gbps的5G數據傳輸量。這項成就確保聯發科技能夠繼續滿足次世代應用的需求，並在業界保持競爭優勢。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示，此次能藉由毫米波波段實現超優異的傳輸速率，是5G通訊生態體系發展歷程中極為重要的里程碑。不僅展現超凡的通訊效能，更是為消費者和各產業開創更多令人震撼的5G體驗。

是德科技無線測試事業群副總裁暨總經理曹鵬表示，通過與聯發科合作，是德科技將繼續透過突破5G效能的極限，加速5G生態系統的發展。