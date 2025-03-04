快訊

金金併敵意併購新規則如何訂？金管會三大重點走向曝

NBA／獨行俠噩耗！厄文膝傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

遣返生變！劉喬安美國落網「崩潰失禁」 黑幫男友申請政治庇護

是德科技與聯發科攜手實現12Gbps的5G資料傳輸量 為次世代應用做準備

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
是德科技全球副總裁Guy Sene。記者陳正興／攝影
是德科技全球副總裁Guy Sene。記者陳正興／攝影

是德科技（Keysight Technologies Inc.）與聯發科合作，通過聯發科的5G NR雙連接（NR-DC）裝置和是德科技的網路模擬解決方案，在實驗室環境中實現了近12Gbps的5G網際網路通訊協定（IP）資料傳輸量。這項成就確保聯發科技的解決方案已 ，包括沉浸式遊戲、超高解析度串流和低延遲雲端運算。

是德科技表示，在5G測試中實現更高傳輸量對於提升使用者體驗至關重要，可提供更快的資料速度，支援人工智慧（AI）、擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）等先進應用，並確保網路資源的高效利用。更高傳輸量不僅使網路能夠滿足未來的資料需求，還能為製造商和供應商提供競爭優勢，確保為現代和未來應用程式提供穩健且高效能的連接性。嚴格的實驗室測試和驗證對於確保5G晶片組能夠應對複雜的實際應用場景，並提供卓越效能而言至關重要。

是德科技的網路模擬解決方案提供先進的網路模擬能力，使裝置製造商能夠保持在5G技術的最前沿。通過模擬真實世界的5G網路條件，這些解決方案使聯發科能夠在實驗室環境中複製複雜的情境，成功透過其新5G NR雙連接（NR-DC）裝置，實現近12Gbps的5G數據傳輸量。這項成就確保聯發科技能夠繼續滿足次世代應用的需求，並在業界保持競爭優勢。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示，此次能藉由毫米波波段實現超優異的傳輸速率，是5G通訊生態體系發展歷程中極為重要的里程碑。不僅展現超凡的通訊效能，更是為消費者和各產業開創更多令人震撼的5G體驗。

是德科技無線測試事業群副總裁暨總經理曹鵬表示，通過與聯發科合作，是德科技將繼續透過突破5G效能的極限，加速5G生態系統的發展。

5G 生態 聯發科

延伸閱讀

聯發科於MWC首次展示ASIC晶片

聯發科下一代天璣9500報喜 導入比天璣9400更多

MWC展 聯發科喜訊連環報…大秀兩大6G新技術

MWC 2025 聯發科多款 ASIC 處理器...亮相

相關新聞

6G 戰場最前線！毫米波大廠稜研商用 RIS 獲安立知 MWC 採用

2025 年世界行動通訊大會（MWC）再掀 6G 技術競逐熱潮！毫米波大廠稜研（7812）4日宣布，團隊打造的首款商用「...

英業達派「秘密武器」陳維超親征 GTC！登台暢談 AI Agent

輝達（NVIDIA）GTC大會將於美西時間3月17日登場，而入列「金牌贊助商」的代工大廠英業達（2356）也於4日宣布，...

是德科技與聯發科攜手實現12Gbps的5G資料傳輸量 為次世代應用做準備

是德科技（Keysight Technologies Inc.）與聯發科合作，通過聯發科的5G NR雙連接（NR-DC）...

聯發科下一代天璣9500報喜 導入比天璣9400更多

2025世界通訊大會（MWC 2025）於昨（3）日在西班牙巴塞隆納登場，晶片大廠聯發科（2454）總經理陳冠州受訪時表...

聯發科於MWC首次展示ASIC晶片

晶片大廠聯發科（2454）除了自有晶片業務，也積極發展特殊應用IC（ASIC）業務。該公司這次於MWC 2025現場，首...

新遠傳綜效亮眼 徐旭東：持續以AI強化優勢

遠傳二○二四年成績亮眼，在遠亞合併綜效提前兌現、用戶持續升級５Ｇ下，市值突破三千億元大關；展望今年，遠傳將以「合併效益再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。