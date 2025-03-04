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國巨陳泰銘移轉全數股權 踐行傳承計畫強化經營權

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件大廠國巨（2327）董事長陳泰銘3日將手中所有持股6,139張，全數轉讓予特定人、泰銘傳承股份有限公司，國巨4日表示，主要是為踐行傳承、避免股權分散之第二步驟，藉以達到有效長久持有國巨股票之目的。

國巨指出，公開資訊顯示，陳泰銘3月3日申報轉讓持股洽特定人，將手上所有國巨股票受讓對象為泰銘傳承股份有限公司，而該公司仍在籌備中，籌備處代表人為陳泰銘先生。

國巨進一步說，此次轉讓於另一間新設公司的原因，是基於法令上的考量，這家公司性質與陳氏傳承股份有限公司是一樣的，本次持股轉讓，對股權結構仍然沒有影響，只是強化陳泰銘對國巨之經營權。

國巨 股票 陳泰銘

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