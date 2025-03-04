台積電擴大對美投資蓋新廠 川普：可避免關稅
美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家今天在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。
川普（Donald Trump）揚言對台灣晶片課徵關稅之際，他今天下午與魏哲家一同在白宮舉行記者會，宣布台積電對美最新投資。
川普指出，美國希望最先進的人工智慧（AI）晶片在美國本土製造，台積電新增對美1000億美元（約新台幣3兆2915億元）的投資將用於在亞利桑那州興建5座先進設施，可望帶來數以千計的工作機會，也將使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元。
川普表示，半導體是21世紀的經濟支柱，沒有半導體就無法促進AI、汽車及先進製造業的經濟發展，「我們必須能夠在這裡打造我們需要的晶片和半導體」。
他也提到，台灣在晶片生產上擁有「壟斷」地位，台積電擴大對美投資，對美國而言是關乎經濟安全、國家安全的問題。同時，台積電也可多元化佈局，在另一個安全的地方生產。
在此之前，台積電去年4月同意將原本計劃的投資額增至650億美元，並在2030年之前在亞利桑那州興建第3座晶圓廠。
魏哲家今天在記者會上表示，亞利桑那州的首座晶圓廠已順利運作，這次新增1000億美元投資後，將再興建3座新的晶圓廠、2座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心。
魏哲家說，台積電將在美國生產許多AI晶片，以協助AI及智慧手機發展。他也感謝川普的支持。
川普重返白宮後猛揮關稅大刀，盼藉此重振美國製造業，蘋果等企業都已宣布擴大在美投資。川普表示，台積電在美國生產就能避免關稅，如果在台灣生產再運送至美國，將會被課徵25%、30%或50%之類的關稅。
對於媒體問及台積電擴大對美投資，是否能將中國一但決定奪取台灣，對美國晶片產生的衝擊降到最低？川普回應表示，台積電增加對美投資將使美國在這個重要產業上佔有一席之地，「如果台灣發生什麼事的話，將會有滿大的影響」。
此外，駐美代表處表示，近年台灣對美投資已佔台灣總體對外投資超過40%，政府樂見台積電等台灣企業持續擴大對美投資，進一步深化雙方供應鏈合作，使台美實質經貿關係更為密切。
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