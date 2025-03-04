聯發科下一代天璣9500報喜 導入比天璣9400更多

2025世界通訊大會（MWC 2025）於昨（3）日在西班牙巴塞隆納登場，晶片大廠聯發科（2454）總經理陳冠州受訪時表示，今年將推出的下一代旗艦手機晶片天璣9500，目前在客戶端導入情形比天璣9400還要好。

針對整體市況，陳冠州指出，今年上半年因為中國大陸有對於手機與平板等產品的補貼政策，所以看到當地市場需求確實還不錯，下半年則還需要觀察。

至於自家產品的發展，陳冠州透露，聯發科在中國大陸旗艦手機晶片市場的占有率逐步提升，2023年約有三成多，去年已達四成左右，預估今年還會持續增加。市占率能有多少提升，主要取決於可抓住多少客戶，而其今年將推出的天璣9500晶片，目前在客戶端導入情形比天璣9400晶片還要好。天璣9500預計將以3奈米製程生產。