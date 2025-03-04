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川普：台積電對美「至少」再投資1000億美元

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，台積電將對美國再投資「至少」1000億美元，建造「最先進的」晶片生產設施。台積電董事長暨總裁魏哲家表示，未來數年將在美國再建造5座晶圓廠。

法新社報導，川普和魏哲家共同出席這項在白宮進行的活動。川普表示，台積電將在約650億美元現有投資之外新增上述投資，而且會「建造5座最尖端先進的生產設施」。

路透社報導，魏哲家今天在白宮與川普會面後宣布這項投資計畫。川普強調：「我們必須能夠在這裡打造我們需要的晶片和半導體。對我們而言，這是一個關乎國家安全的問題。」

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