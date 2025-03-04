與川普見面 台積電承諾千億美元投資：再建3座半導體廠

美國總統川普3日宣布，台積電預計未來4年在美國投資1000億美元，用於打造美國晶片製造設施；台積電投資美國的總額將達到1650億美元。

川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會；魏哲家說，台積電已在亞利桑納州（Arizona）投資650億美元，未來將額外投資1000億美元；川普說，他特別騰出時間參與這項宣布，並表示，台灣幾乎壟斷晶片生意，台積電的宣布象徵多元化經營。

魏哲家說，台積電在原來的投資計畫之上，承諾再建造3座半導體製造廠（fab），以及2座封裝廠和1座研發中心。