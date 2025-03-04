台積電董事長魏哲家見川普 台積電發聲明這麼說

台積電董事長魏哲家預計在台灣時間4日凌晨與美國總統川普會面，外媒報導稱台積電將宣布在美國投資一千億美元的計畫。

台積電稍早發聲明證實雙方即將碰面。台積電表示：「我們很高興能有機會與美國總統會面，並期待討論我們對半導體產業創新及成長的共同願景，同時一起探索與台積公司客戶支持先進技術發展的合作方式。」

台積電表示，稍晚魏哲家與川普會面後，會有更詳細的新聞稿對外說明。