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台積電董事長魏哲家見川普 台積電發聲明這麼說

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長暨總裁魏哲家。聯合報系資料照
台積電董事長暨總裁魏哲家。聯合報系資料照

台積電董事長魏哲家預計在台灣時間4日凌晨與美國總統川普會面，外媒報導稱台積電將宣布在美國投資一千億美元的計畫。

台積電稍早發聲明證實雙方即將碰面。台積電表示：「我們很高興能有機會與美國總統會面，並期待討論我們對半導體產業創新及成長的共同願景，同時一起探索與台積公司客戶支持先進技術發展的合作方式。」

台積電表示，稍晚魏哲家與川普會面後，會有更詳細的新聞稿對外說明。

半導體 客戶 美國 願景

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