魏哲家將會川普 傳台積電有意在美投資千億美元

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

路透社報導，台積電表示，台積電董事長暨總裁魏哲家計劃今天會見美國總統川普。「華爾街日報」則引述知情人士指出，川普今天將宣布台積電有意在美國投資1000億美元。

根據路透社，台積電表示，魏哲家今天將與川普（Donald Trump）會面，討論台積電在美國的投資計畫。

另據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）獨家報導，熟悉內情的消息人士透露，川普預計今天稍晚宣布，台積電有意在未來4年向美國晶片製造設施投資1000億美元（約新台幣3兆2891億元）。這些投資將用於建設尖端晶片製造設施。

去年11月，前美國總統拜登（Joe Biden）政府的商務部敲定補助台積電美國子公司66億美元，用於亞利桑那州鳳凰城廠的半導體生產計畫。

台積電去年4月同意將原本計劃的投資額增加250億美元至650億美元，並在2030年之前在亞利桑那州興建第3座晶圓廠。

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