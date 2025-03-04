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經濟學人：半導體復興之路顛簸 美晶片製造還是要靠台積

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
台積電。(路透)
台積電。(路透)

經濟學人報導，美國總統川普懷抱「讓美國再次偉大」（MAGA）夢想，但晶片在美製造面臨困境，難以擺脫依賴台積電，未來幾年台積電（2330）會繼續在台灣製造全球大多數先進製程晶片。

報導指出，美國雖在AI晶片設計方面引領全球，但美國早已將全球晶片製造中心的地位讓給了台灣。

台灣目前占全球尖端半導體產量的三分之二，讓美國兩黨政治人物都感到懊惱。川普曾指控台灣偷走美國的晶片生意，並提出對外國晶片徵收25%關稅的想法，但無論川普怎麼做，這種情況在他任內都不可能發生太大改變。

乍看之下，美國晶片製造看似正在經歷復興，但仔細推敲，製造復興之路其實更為顛簸。

三星已將德州新廠的投產時間從去年底延至明年某個時間點。英特爾情況則更糟，該公司利潤蒸發且債務積累，關於公司可能分拆的臆測甚囂塵上。博通據信對英特爾的設計部門感興趣，而且美國政府據傳已打探台積電是否可能以合資的方式，來挽救英特爾製造業務。

經濟學人指出，這使台積電成為美國在國內生產先進製程晶片的關鍵。SemiAnalysis預測，台積電今年營收將增長25%，而整個產業的成長僅為個位數。

報導還提到，根據目前的預測，川普第二個任期結束後一段日子，台積電幾乎所有先進製程晶片的生產仍會留在台灣。川普曾嘲諷「晶片法」是一種浪費，他更喜歡關稅的大棒，而非補貼的胡蘿蔔，但關稅措施可能不會有太大成效，因為很少有晶片直接運往美國。

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