輝達、博通、超微擬採用18A製程…英特爾尬台積 引爆搶單大戰

台積電（2330）重量級客戶輝達、博通、超微傳將採用英特爾預計在下半年量產的最新18A製程，現已展開晶片生產測試，引爆英特爾與台積電高達數億美元的先進製程搶單大戰。

報導指出，輝達和博通攜手英特爾展開測試，意味著將決定是否把價值數億美元的晶片代工合約交給英特爾。贏得這些合約可望為英特爾晶圓代工事業帶來意外收入，並讓該事業獲得背書。

英特爾對外宣稱18A製程對標台積電即將量產的2奈米，但近期屢傳良率不佳。業界分析，過往被視為台積電「鐵咖」客戶先進製程訂單不惜犧牲良率流向英特爾，不僅意味台積電可能掉單，更凸顯川普「美國製造」政策，讓身為美系IC設計指標廠的輝達、博通等不得不採取行動，力挺英特爾。

英特爾股價3日早盤一度勁揚逾4%；台積電ADR則下跌2%。面對英特爾來勢洶洶，台積電一貫不評論單一客戶與競爭對手訊息。業界指出，輝達、博通、超微都是台積電前五大客戶，並且長期合作，輝達更是僅次於蘋果，每年貢獻台積電營收超過3,000億元的第二大客戶。

英特爾事業處境艱困，引起川普政府關注，美國政府官員和台積電董事長魏哲家據傳今年稍早在紐約會面，洽談讓台積電取得英特爾製造部門合資事業多數股權。隨著輝達等大廠傳出有意下單英特爾18A製程，業界認為，也可能是藉由搶單大戰，作為希望台積電出手援助甚至入股英特爾的談判籌碼。

針對路透報導內容，英特爾發言人不對特定客戶置評，只表示英特爾生態系持續對18A顯露濃厚興趣及參與度。輝達和超微拒絕置評，博通未回應置評請求。