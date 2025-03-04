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MWC 2025 華為攤位最大 管制森嚴

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／西班牙巴塞隆納3日電

2025世界行動通訊大會（MWC 2025）3日在西班牙巴塞隆納熱鬧登場，今年主題是「融合．連結．創造」，全球科技巨頭齊聚，最受矚目的是被美國緊盯的華為大陣仗參展，是這次展場面積最大的廠家，且出入管制森嚴，非受邀者無法一窺華為攤位細節，最具神秘感。

MWC是全世界最大規模且最具影響力的通訊連網相關產業盛會，今年展期從3日至6日為期四天，共設有八大場館讓來自全球各地的廠商大秀肌肉，並有多場主題演講，3日從一開館就湧入大批參觀人潮。主辦單位預估，今年MWC預計將有至少超過10萬人次與會。

全球電信設備廠、晶片廠以及電信服務商等，今年都在MWC大秀實力。今年展覽的焦點之一，是在5G發展多年之後，接下來將進入到更進階的5G部署與更廣泛多元的應用，甚至是準備邁向準6G時代。同時，將AI導入到各種通訊與運算領域的應用，也是受到矚目的焦點。國際大廠包括愛立信、高通、英特爾、三星、思科、諾基亞等均在MWC展出。

5G MWC 華為

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