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MWC 2025 宏達電推 AI 3D 創建架構

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／西班牙巴塞隆納3日電

宏達電（2498）強攻AR／VR再出擊，3日於世界行動通訊大會（MWC 2025）展示最新VIVERSE技術，結合AI驅動的3D建構技術與開放互通架構，大幅降低3D內容創建門檻。透過AI 3D創建平台，使用者可迅速將2D素材轉換為3D模型與場景，加速3D網際網路發展。

宏達電指出，VIVERSE是通往3D沉浸式網路的門戶，讓消費者與企業可輕鬆打造專屬虛擬環境。其3D創建工具採用免編輯程式碼（no-code）的設計，並透過web-based操作模式，讓使用者不必下載應用程式，即可透過AI驅動的3D技術，將2D圖片或影片快速轉換為3D素材。

宏達電強調，無論是3D場景、虛擬化身或AI生成物件，AI技術可大幅簡化內容創作、降低開發成本與時間。

宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，隨著AI、XR和3D技術的融合，數位世界正從2D網路邁向3D網際網路。該公司透過VIVERSE建構開放的3D沉浸式生態，讓企業、開發者與消費者能直覺地創建、共享與體驗3D內容。

AI 宏達電 網際網路

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