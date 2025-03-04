MWC 2025 聯發科多款 ASIC 處理器...亮相
聯發科（2454）自家晶片業務報捷之餘，也積極發展特殊應用IC（ASIC），並於今年世界行動通訊大會（MWC 2025）現場，首度公開亮相該公司為客戶製作的多款ASIC晶片，衝刺多元布局。
聯發科的ASIC晶片過去多僅在客戶端展示，這次於MWC現場展出全球最大封裝、主要採7奈米製程、InFO封裝及小晶片架構的交換機應用ASIC晶片，該款晶片已經量產出貨網通大廠客戶。同時，聯發科還展出另一款採7奈米製程、CoWoS封裝生產的路由器ASIC晶片，同樣也已量產出貨給網通客戶。
聯發科也正為客戶開發資料中心應用的ASIC晶片，預計是整合3／4奈米製程IC的小晶片架構產品，惟該公司不願透露量產時程。
聯發科先前提到，將持續執行企業級客製化晶片策略，開發業界領先的資料中心AI加速器解決方案，其擁有上至224G的優異SerDes IP組合，能支援高速傳輸需求。聯發科執行長蔡力行預期，AI加速器ASIC業務將有潛力從2026年起貢獻年營收相當規模，粗估可超過10億美元。
另外，先前輝達推出AI超級電腦Project DIGITS，搭載自家GB10超級晶片，其中CPU是與聯發科合作共同開發。聯發科總經理陳冠州於MWC現場受訪時表示，企業用戶將會是此產品的目標市場，但也不排除個人用戶。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言