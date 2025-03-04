快訊

大雷雨來了 今起降溫、周四冷氣團急凍3天探8度低溫

台積電投資美國 川普：台灣若出事 美國會有影響力

陽光行動／海廢害命 海龜悲歌何時休

MWC 2025 聯發科多款 ASIC 處理器...亮相

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／西班牙巴塞隆納3日電

聯發科（2454）自家晶片業務報捷之餘，也積極發展特殊應用IC（ASIC），並於今年世界行動通訊大會（MWC 2025）現場，首度公開亮相該公司為客戶製作的多款ASIC晶片，衝刺多元布局。

聯發科的ASIC晶片過去多僅在客戶端展示，這次於MWC現場展出全球最大封裝、主要採7奈米製程、InFO封裝及小晶片架構的交換機應用ASIC晶片，該款晶片已經量產出貨網通大廠客戶。同時，聯發科還展出另一款採7奈米製程、CoWoS封裝生產的路由器ASIC晶片，同樣也已量產出貨給網通客戶。

聯發科也正為客戶開發資料中心應用的ASIC晶片，預計是整合3／4奈米製程IC的小晶片架構產品，惟該公司不願透露量產時程。

聯發科先前提到，將持續執行企業級客製化晶片策略，開發業界領先的資料中心AI加速器解決方案，其擁有上至224G的優異SerDes IP組合，能支援高速傳輸需求。聯發科執行長蔡力行預期，AI加速器ASIC業務將有潛力從2026年起貢獻年營收相當規模，粗估可超過10億美元。

另外，先前輝達推出AI超級電腦Project DIGITS，搭載自家GB10超級晶片，其中CPU是與聯發科合作共同開發。聯發科總經理陳冠州於MWC現場受訪時表示，企業用戶將會是此產品的目標市場，但也不排除個人用戶。

奈米 晶片 聯發科

延伸閱讀

美媒：大陸科技業者仍能透過台灣、大馬、越南買輝達最新AI晶片

輝達最新晶片流入大陸！陸買家突破美國管制 訂購Blackwell晶片手法曝

新加坡加強調查Nvidia晶片流向 已逮捕數名違反美國禁令者

芯鼎：2024年第4季每股賺0.51元 創上市來新高

相關新聞

魏哲家見川普 台積電未來四年在美投資千億美元

路透三日報導，台積電表示，其董事長兼總裁魏哲家計畫和美國總統川普會面，討論該公司在美國的投資計畫。

台積電投資美國 川普：台灣若出事 美國會有影響力

在川普總統見證下，台積電總裁魏哲家3日在白宮宣布在美國增加投資1000億美元；川普說，有了這項投資，如果台灣出事，「美國...

與川普見面 台積電承諾千億美元投資：再建3座半導體廠

美國總統川普3日宣布，台積電預計未來4年在美國投資1000億美元，用於打造美國晶片製造設施；台積電投資美國的總額將達到1...

台積電董事長魏哲家見川普 台積電發聲明這麼說

台積電董事長魏哲家預計在台灣時間4日凌晨與美國總統川普會面，外媒報導稱台積電將宣布在美國投資一千億美元的計畫。

輝達、博通、超微擬採用18A製程…英特爾尬台積 引爆搶單大戰

台積電重量級客戶輝達、博通、超微傳將採用英特爾預計在下半年量產的最新18A製程，現已展開晶片生產測試，引爆英特爾與台積電...

MWC展 聯發科喜訊連環報…大秀兩大6G新技術

2025世界行動通訊大會（MWC 2025）3日在西班牙巴塞隆納熱鬧開展，聯發科開展首日即傳來好消息，不僅大秀兩大邁向6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。