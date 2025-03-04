MWC展 聯發科喜訊連環報…大秀兩大6G新技術

2025世界行動通訊大會（MWC 2025）3日在西班牙巴塞隆納熱鬧開展，聯發科（2454）開展首日即傳來好消息，不僅大秀兩大邁向6G的新技術，手機晶片本業同步報喜，總經理陳冠州透露，今年在大陸旗艦手機晶片市占率持續提升，最新天璣9500晶片目前在客戶端導入情形比天璣9400更好。

聯發科今年由陳冠州率隊參與MWC，並於3日接受媒體訪問。他強調，聯發科5G旗艦晶片已幾乎進入所有非蘋客戶供應鏈，韓國客戶則仍在努力中，先供應平板應用。

至於既有大陸客戶群正努力想把旗艦產品往海外市場銷售，並開始使用AI技術創新，因此期待聯發科的旗艦手機晶片不只在中國大陸，也可在其他市場見到。

陳冠州透露，聯發科在大陸旗艦手機晶片市場占有率逐步提升，2023年約有三成多，去年已達四成左右，今年還會持續增加。今年將推出的天璣9500晶片，目前在客戶端導入情形比天璣9400晶片還要好。天璣9500預計以3奈米製程生產。

陳冠州談話重點

針對整體市況，陳冠州指出，今年上半年因為大陸有對於手機與平板等產品的補貼政策，當地市場需求確實還不錯，下半年則還需要觀察。

談到美國關稅戰議題，陳冠州認為，關稅實施措施的細節還不清楚，但應該不會直接對晶片課徵。只是如果長期實施關稅戰，相關關稅轉嫁給消費者，造成產品價格提高，就可能影響市場需求下滑。

外界關注聯發科在AI PC領域布局進度，陳冠州認為，AI PC轉為安謀（Arm）架構有其挑戰，例如早期有作業系統相容性，或遊戲表現較差等，不過市場也有期待。輝達的GPU能力很強，再加上聯發科的技術，在遊戲應用方面應該具有優勢，「即使別人賣不好，不代表我們也會賣不好」。

聯發科今年在MWC也展示兩大邁向6G的技術，陳冠州說，一項是整合通訊與運算技術，讓終端裝置算力如有不足，必須向雲端借力時能有效即時運作。另一項是可應用在6G的FR3頻段相關技術，可同時進行傳送與接收。

聯發科並秀出次世代通訊技術5G-Advanced非地面網路（NTN）方案，是使用軌道上商業運轉用OneWeb低軌衛星的Ku頻段NR-NTN實網連線成果。