新遠傳綜效亮眼 徐旭東：持續以AI強化優勢

遠傳二○二四年成績亮眼，在遠亞合併綜效提前兌現、用戶持續升級５Ｇ下，市值突破三千億元大關；展望今年，遠傳將以「合併效益再擴大、擴展數位服務版圖、加深ＡＩ智慧化」三大策略進行布局，期盼透過三箭齊發，再攀新巔峰。

遠傳董事長徐旭東表示，遠傳合併亞太後，第一年就實現合併綜效超前，但遠傳不會以此為滿足，因為科技變化太快了，遠傳會不斷創新成長，期待新的一年，遠傳能挑戰新的高峰。

遠傳總經理井琪則說，遠傳去年無論是營收、EBITDA（稅息前折舊攤銷前獲利），還是市值表現，都締造新高，稅後淨利也創十八年來新高。遠傳也展現世界級永續企業領導地位，連續六年入選競爭最激烈的「道瓊永續世界指數」成分股，連續兩年評分高居全球電信業第一。

井琪指出，遠傳５Ｇ用戶持續成長，去年底５Ｇ月租型用戶滲透率已經來到百分之四十三，今年目標是希望５Ｇ滲透率能夠達到百分之五十。數位轉型與新經濟業務帶來的貢獻亦十分亮眼，未來遠傳會持續深化市場競爭力，並透過ＡＩ賦能、為客戶打造多元服務。

展望今年，遠傳將以三大策略為核心，不僅擴大「價值」競爭，開發符合市場需求的創新通訊產品與服務，強化用戶黏著度；也會透過優質內容與服務，帶動用戶互動及流量成長，推動遠傳數位服務邁向新高度；遠傳也將全面導入ＡＩ技術，提升企業營運效率與創新應用開發。遠傳將為股東、用戶與社會創造更大價值。